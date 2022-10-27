Калифорнийский офтальмолог была шокирована, обнаружив, что в глазу пациентки, жаловавшейся на боль и плохое зрение, застряли 23 контактных линз. Женщина забыла снимать их каждый день перед сном.

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Забытые линзы

Врач Екатерина Куртеева опубликовала потрясающее видео, как она деликатно вытягивает тонкие линзы. Уязвимым людям лучше его не пересматривать.

Редкий случай, когда кто-то забывал снимать контактные линзы на ночь и продолжал надевать новые каждое утро. 23 дня подряд!!! Вчера мне пришлось их всех достать,

– рассказала врач.

Удаление контактных линз

Старые контактные линзы слиплись в зеленую массу, покрывающую глаз. Врачу пришлось вытаскивать их ватной палочкой по одной. Женщина чувствует себя хорошо и планирует продолжать носить контактные линзы. Она подчеркнула, что не знает, как могла забыть снять их.

Врач добавила, что ей пришлось использовать очень тонкий хирургический инструмент, ювелирный пинцет, чтобы их разделить. Они склеились после того, как луна пролежала под возрастом.

Случай жительницы Ньюпорт-Бич не одинок. Рекорд принадлежит 67-летней британке, которая за 35 лет забыла в глазу 27 линз.