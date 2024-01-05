Желчь вместе с ферментами поджелудочной железы помогает расщеплять и усваивать питательные вещества из пищи. Желчь содержит продукты обмена веществ, которые необходимо вывести из организма.

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Причины застоя желчи

Причины холестаза можно разделить на две категории: относящиеся к печени и желчевыводящим протокам.
Билиарные стриктуры сужения появляются в результате хронического воспаления. Оно приводит к рубцеванию, сужению протоков и ограничению оттока желчи.

К причинам стриктуры относятся:

  • предварительная операция или травма;
  • хронический панкреатит;
  • рак поджелудочной железы;
  • холангит;
  • билиарная атрезия.

Обструкция – закупорка – желчных протоков перекрывает ход желчи и может возникнуть по разным причинам:

  • холедохолитиаз – желчные камни в общем желчном проливе;
  • желчные камни в пузырном проливе;
  • кисты и псевдокисты поджелудочной железы;
  • внепеченочные опухоли желчных протоков.

Неочевидные симптомы застоя желчи

Существует ряд неспецифических симптомов застоя желчи. Они могут возникнуть на раннем этапе до появления явной клинической картины этого состояния.

  • Горечь во рту.
  • Изменение цвета языка.
  • Тошнота и рвота.
  • Высокая температура.

Неспецифичны они потому, что могут возникать при различных заболеваниях и состояниях, важно обратиться к врачу для установления точной причины.

Очевидные симптомы застоя желчи

  • желтуха.
  • темный цвет мочи.
  • обесцвеченный стул.
  • кожный зуд – прурит.
  • боли в правом подреберье.

Эти симптомы с большей вероятностью свидетельствуют о проблемах с выведением желчи. Их следует оценивать в совокупности с историей жизни и текущим состоянием человека, данными лабораторных и инструментальных методов исследования.

С появлением каких-либо подозрений на холестаз нужно как можно быстрее обратиться к врачу за консультацией. Застой желчи вызывают заболевания, требующие обязательного лечения – затягивать с этим нельзя. В противном случае запоздалая реакция может привести к развитию острых неотложных состояний.