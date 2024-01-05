Желчь вместе с ферментами поджелудочной железы помогает расщеплять и усваивать питательные вещества из пищи. Желчь содержит продукты обмена веществ, которые необходимо вывести из организма.
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Причины застоя желчи
Причины холестаза можно разделить на две категории: относящиеся к печени и желчевыводящим протокам.
Билиарные стриктуры сужения появляются в результате хронического воспаления. Оно приводит к рубцеванию, сужению протоков и ограничению оттока желчи.
К причинам стриктуры относятся:
- предварительная операция или травма;
- хронический панкреатит;
- рак поджелудочной железы;
- холангит;
- билиарная атрезия.
Обструкция – закупорка – желчных протоков перекрывает ход желчи и может возникнуть по разным причинам:
- холедохолитиаз – желчные камни в общем желчном проливе;
- желчные камни в пузырном проливе;
- кисты и псевдокисты поджелудочной железы;
- внепеченочные опухоли желчных протоков.
Неочевидные симптомы застоя желчи
Существует ряд неспецифических симптомов застоя желчи. Они могут возникнуть на раннем этапе до появления явной клинической картины этого состояния.
- Горечь во рту.
- Изменение цвета языка.
- Тошнота и рвота.
- Высокая температура.
Неспецифичны они потому, что могут возникать при различных заболеваниях и состояниях, важно обратиться к врачу для установления точной причины.
Очевидные симптомы застоя желчи
- желтуха.
- темный цвет мочи.
- обесцвеченный стул.
- кожный зуд – прурит.
- боли в правом подреберье.
Эти симптомы с большей вероятностью свидетельствуют о проблемах с выведением желчи. Их следует оценивать в совокупности с историей жизни и текущим состоянием человека, данными лабораторных и инструментальных методов исследования.
С появлением каких-либо подозрений на холестаз нужно как можно быстрее обратиться к врачу за консультацией. Застой желчи вызывают заболевания, требующие обязательного лечения – затягивать с этим нельзя. В противном случае запоздалая реакция может привести к развитию острых неотложных состояний.