Желчь вместе с ферментами поджелудочной железы помогает расщеплять и усваивать питательные вещества из пищи. Желчь содержит продукты обмена веществ, которые необходимо вывести из организма.

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Причины застоя желчи

Причины холестаза можно разделить на две категории: относящиеся к печени и желчевыводящим протокам.

Билиарные стриктуры сужения появляются в результате хронического воспаления. Оно приводит к рубцеванию, сужению протоков и ограничению оттока желчи.

К причинам стриктуры относятся:

предварительная операция или травма;

хронический панкреатит;

рак поджелудочной железы;

холангит;

билиарная атрезия.

Обструкция – закупорка – желчных протоков перекрывает ход желчи и может возникнуть по разным причинам:

холедохолитиаз – желчные камни в общем желчном проливе;

желчные камни в пузырном проливе;

кисты и псевдокисты поджелудочной железы;

внепеченочные опухоли желчных протоков.

Неочевидные симптомы застоя желчи

Существует ряд неспецифических симптомов застоя желчи. Они могут возникнуть на раннем этапе до появления явной клинической картины этого состояния.

Горечь во рту.

Изменение цвета языка.

Тошнота и рвота.

Высокая температура.

Неспецифичны они потому, что могут возникать при различных заболеваниях и состояниях, важно обратиться к врачу для установления точной причины.

Очевидные симптомы застоя желчи

желтуха.

темный цвет мочи.

обесцвеченный стул.

кожный зуд – прурит.

боли в правом подреберье.

Эти симптомы с большей вероятностью свидетельствуют о проблемах с выведением желчи. Их следует оценивать в совокупности с историей жизни и текущим состоянием человека, данными лабораторных и инструментальных методов исследования.

С появлением каких-либо подозрений на холестаз нужно как можно быстрее обратиться к врачу за консультацией. Застой желчи вызывают заболевания, требующие обязательного лечения – затягивать с этим нельзя. В противном случае запоздалая реакция может привести к развитию острых неотложных состояний.