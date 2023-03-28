Что известно о социофобии

Социофобия (социальное тревожное расстройство) затрагивает многих людей по всему миру и сильно влияет на качество их жизни. Она проявляется чрезмерным страхом, напряжением или беспокойством при взаимодействии с людьми. Лицо, страдающее социофобией, очень опасается негативной оценки со стороны и поэтому нередко избегает контактов с окружающими.

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Терапию социофобии проводят с помощью лекарства (антидепрессантов, транквилизаторов и т.п.), а также психотерапии. Это могут быть контролируемые взаимодействия с другими людьми или, например, когнитивная терапия на основе осознания.

Новое исследование социофобии

Авторы нового исследования решили выяснить, можно ли улучшить эффект от лечения социофобии посредством осознания, используя химические сигналы из пота других людей.

Авторы подчеркивают, что эмоциональное состояние человека влияет на химические соединения, выделяющие его тело – в том числе с потом. Они обладают определенным запахом, который окружающие могут почувствовать и отреагировать должным образом. Такие механизмы химических сигналов между людьми имеют глубокие эволюционные корни. Они описаны у многих животных и помогали первым людям и их предкам регулировать отношения.

Первоначально исследователи получили образцы пота добровольцев, испытывающих определенные эмоции. Для того чтобы привести людей в нужное настроение, им показывали клипы из разных фильмов. Так, фрагменты из фильма ужасов "Проклятие" (The Grudge) должны были напугать зрителя, "Мистер Бин на отдыхе" и "Действуй, сестра" – рассмешить и так далее.

Из собранного пота были выделены химические вещества, которые считают сигналами эмоционального состояния. Химики отметили, что в общей сложности пот содержит более 300 различных соединений.

Запах другого человека улучшает лечение социофобии

Полученные препараты опробовали на 48 женщинах с социофобией, возраст которых варьировал от 15 до 35 лет. Их разделили на три группы по 16 человек, после чего в течение двух дней все они проходили терапию на основе осознания. Одна группа подвергалась влиянию экстрактов пота людей, которые смотрели фильмы ужасов, другая – просматривавших комедии. Последняя треть пациентов выступала как группа контроля.

Мы обнаружили, что люди, которые испытывали запах пота людей, лучше реагировали на терапию осознания (по сравнению с теми, кто не испытывал такого влияния). Мы были удивлены, узнав, что эмоциональное состояние человека, от которого мы получили пот, не повлияло на результаты лечения. Выделения, полученные от весело, оказали такое же действие, как и выделение напуганного. Вероятно, успех лечения определяют те вещества, которые всегда содержатся в человеческом поте.

– рассказала автор исследования Элиза Винья.

Авторы предполагают, что тот же эффект может давать и просто физическое присутствие другого человека рядом. Они уже приступили к проверке этой гипотезы в своей новой работе.