По словам нардепа от партии "Голос", что постановление №7457-п, блокировавшее подписание закона Президентом, провалено.
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Как известно, это постановление об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом по законопроекту №7457 о легализации медицинского каннабиса 22 декабря зарегистрировала группа народных депутатов из фракции "Батькивщина". Это делало невозможным подписание принятого законодательного акта Председателем ВР и Президентом.
Напомним, 21 декабря во втором чтении ВР поддержала законопроект о медицинском каннабисе. Он будет регулировать обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет и дальше считаться преступлением.
Какие заболевания лечит медицинский каннабис
В медицинском каннабисе, который позволили использовать в Украине, нет психоактивных веществ, то есть он не вызывает эйфории, опьянения или иного изменения сознания. Потому такие вещества не вызывают ни психологической, ни физической зависимости.
Но спектр их применения достаточно широк:
- болезнь Альцгеймера;
- боковой амиотрофический склероз (БАС);
- ВИЧ/СПИД;
- рак;
- болезнь Крона;
- эпилепсия и судороги;
- глаукома;
- рассеянный склероз и мышечные спазмы;
- сильная и хроническая боль;
- сильная тошнота;
- мигрень;
- депрессия;
- ПТСР.
В Украине продается много лекарств с наркотическими веществами, но мы не слышим популистских заявлений от некоторых политиков об их запрете, хотя они значительно опаснее капельки на основе конопли.