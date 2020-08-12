В Украине неравномерно заполнены больницы для больных коронавирусом, поэтому в целом показатель загруженности составляет 24%. Больше всего в госпитализации нуждаются в трех областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

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Количество людей, нуждающихся в госпитализации, растет

По его словам, "лидер" по заполненности больниц – Львовская область. Так, в области больницы, принимающие больных COVID-19, заполнены на чуть больше, чем 53%.

Максим Степанов “Если посмотреть в общем, по загруженности коек, то показатель до 24%, но понятно, что ситуация неравномерная. Наибольшая загруженность пока во Львовской области, она составляет чуть более 53% от общего количества коек”.

Министр отметил, что несколько меньше, но на уровне 48% в городе Киев и такой же показатель в Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровненской областях – на уровне 46%. Именно эти регионы составляют до 50% где сейчас фиксируют активный прирост больных.

По маршрутизации у нас есть четкие критерии, что больные с подозрением на COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, должны быть направлены в больницы, которые определены для лечения COVID-19,

– сказал Степанов.

Больницы Львовщины заполнены на 53%

Добавим, что на Львовщине уже начали открывать больницы второй волны. Речь идет о Жидачевской центральной районной больнице, которую откроют дополнительно 12 августа.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Львовской области высокими темпами. Так, по состоянию на 12 августа во Львове и на Львовщине уже 11 308 подтвержденных случаев.