Задохнулись бы еще в начале октября, – Ляшко о проблемах с кислородом в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в больницах было достаточное количество кислорода для больных COVID-19. Глава Минздрава уверен, что настоящей проблемой стала нагрузка на медицинскую систему.

По словам министра, потребности в кислороде существенно выросли из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом Виктор Ляшко заявил в интервью.

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Волонтеры не искали кислород

Виктор Ляшко заявил, что волонтеры не искали кислорода для больных коронавирусом. Министр убежден, что больным хватило концентраторов и баллонов потому что государство было готово к этой волне.

Кислород не искали волонтеры. Возросли потребности в кислороде и система прошла пик с тем количеством пациентов, которые одновременно находились на койках – 52 тысячи. И мы прошли этот пик с потребностями большими в 5 – 7 раз. Откуда взялся этот кислород? Никто не задумывался, почему у нас весной были проблемы с кислородом? Если бы мы были не подготовленными, то поверьте, мы бы захлебнулись еще в начале октября,

– заявил Ляшко.

По словам министра, кислородные заводы работали круглосуточно, а власть была готова к новой волне коронавируса. Однако низкие темпы вакцинации обусловили огромную нагрузку на больницы.

"Нельзя сейчас говорить, "могли ли лучше". Но наверняка каждый из нас мог бы сделать что-то лучше. Но прошли хорошо. Надо быть теперь готовыми к следующему", – подытожил министр.

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