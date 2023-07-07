Галлюцинации от мухоморов

Психоактивный эффект от мухоморов возникает благодаря содержащимся в них соединениям. Одно из таких веществ – мусцимол. Он оказывает влияние на ГАМК-рецепторы человека, участвующие в тормозных реакциях нервной системы.

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Мусцимол изменяет активность нейронов в различных областях, включая кору головного мозга, гиппокамп и мозг. В медицине или фармакологии вещество не используется. Мусцимол проходил первую фазу клинических испытаний для использования его при эпилепсии, но исследование было прекращено.

Иботеновая кислота – еще одно психоактивное соединение мухомора, которое может вызвать чувство эйфории, слуховые и зрительные галлюцинации. Кислота убивает нервные клетки, поэтому она используется для экспериментов с животными. Например, вводят в череп крыс для изучения повреждения мозга.

Есть сушеные мухоморы опасно

Отравление мухоморами происходит редко и обычно происходит при умышленном употреблении грибов для галлюцинаций. Для отравления достаточно одной небольшой шляпки гриба.

Биохакеры придумали использовать мухоморы для микродозинга – ежедневное употребление маленьких порций без галлюцинаций. Якобы, в небольших количествах сушеные мухоморы улучшают память, повышают креативность и работоспособность. Их поддержали производители БАДов, поэтому грибные аптеки продают капсулы из мухоморов.

Что бы ни было написано на упаковке, микродозинг мухоморами не имеет доказанной эффективности. К тому же это может быть опасным, употребление мухоморов в таком виде не исключает отравления. Среди симптомов отравления тошнота, рвота, сонливость, судороги и утрата сознания.