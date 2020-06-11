За последние сутки в Индии подтвердили 12 375 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Эти данные опубликованы на Worldometers.info. Еще два дня назад количество новых больных увеличилось на 8 тысяч человек, за минувшие сутки – на 12 тысяч.

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Всего с начала пандемии COVID-19 в Индии было подтверждено 287 679 случаев инфицирования, 8 115 человек умерли, 141 119 – выздоровели.

Добавим, что по состоянию на 11 июня насчитано 138 тысяч активных случаев. Прирост заболеваемости связывают с решением правительства открыть рестораны, торговые центры и культовые сооружения после двух месяцев карантина.

Так, в антирейтинге стран по количеству зараженных Индия занимает шестое место после США, Бразилии, России, Великобритании и Испании.

За последние сутки в Индии зафиксировано 388 летальных случаев, вызванных осложнениями, которые вызвала коронавирусная инфекция.