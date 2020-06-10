Итальянка готовила фаршированные оливки во время операции на мозге: фото
60-летняя итальянка готовила фаршированные оливки в то время, как врачи удаляли опухоль из ее левой височной части головного мозга.
Операцию проводили в больнице в городе Анкона, что у побережья Адриатического моря. Об этом сообщает итальянское издание lacittanews. За последние годы медики провели около 60 таких операций.
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Длилась операция около 2,5 часов и прошла успешно. 60-летняя пациентка готовила оливки по-асколански. Согласно рецепту, их фаршируют начинкой из мяса, овощей и сыра, после чего обжаривают во фритюре. В течение одного часа пациентка нафаршировала 90 оливок.
Итальянка готовила фаршированные оливки во время операции на мозге / Фото: lacittanews.it
На одном из этапов подобных операций больных пробуждают от наркоза и просят чем-то заняться, чтобы следить за работой мозга и минимизировать возможные уроны хирургического вмешательства.
Другой пациент из Анконы, например, попросил смотреть мультфильмы, но чаще всего люди играют на музыкальных инструментах.