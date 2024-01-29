Детали смертельного случая сообщили в Черкасском областном центре контроля и профилактики болезней.
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Речь идет о 59-летнем жителе Уманского района. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение, диагноз лептоспироз лабораторно подтвердили медики.
Спасти мужчину не удалось.
"Было проведено исследование по определению источника инфекции и возможных путей передачи", - говорится в сообщении.
Отмечают, что обнаруженный очаг заболевания мельницы, где больной занимался измельчением зерна, содержал следы деятельности мышей. Грызунов обнаружили в подсобных помещениях мельницы.
Что нужно знать о лептоспирозе
Бактерия, которая вызывает лептоспироз, у людей попадает в воду с мочой инфицированных животных чаще всего — грызунов. Это может быть скот собаки дикие животные.
К человеку бактерия лептоспироза попадает из-за трещин порезы или раны на коже и слизистые глаз носа рта.
Лептоспироз сложно диагностировать часто симптомы очень похожи на признаки других распространенных вирусных заболеваний как от гриппа или COVID-19.
Человек может заболеть от 2 дней до трех недель после момента инфицирования. Сама же болезнь обычно начинается резко с лихорадки, затем переходит к более тяжелой фазе, которая приводит к поражению почек печени или менингита.