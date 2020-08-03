Коронавирусная вечеринка: в Эстонии в ночном клубе заразились по меньшей мере 29 человек
По меньшей мере 29 человек заразились коронавирусом после вечеринки в ночном клубе в Эстонии. Известно, что среди гостей был зараженный, который еще не знал о своем диагнозе. Когда человек получил положительный тест на COVID-19 начал немедленно разыскивать тех, с кем "зажигал" на вечеринке.
В эстонском городе Тарту по меньшей мере 29 человек заразились коронавирусом во время вечеринки 18 июля в ночном клубе Vabank. На сегодня это единственный новый случай вспышки COVID-19 в Эстонии, сообщает ERR.
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Детали
Один из гостей узнал о том, что заражен коронавирусом, уже после вечеринки. Он сразу бросился разыскивать людей, с которыми контактировал в клубе. На сегодня COVID-19 уже подтвердился у 29 посетителей. Известно, что 17 зараженных проживают в Тарту. На сегодня у них обнаружили более 160 тесных контактов.
Для Эстонии такое количество зараженных – достаточно большая цифра. Ежедневный прирост зараженных COVID-19 в стране лишь иногда превышает 10 человек.
Стоит заметить, что меньшая вспышка также произошла в Тарту. Тогда коронавирус подтвердился в 5 посетителей бара Naiiv.
Местный департамент здравоохранения просит посетителей обоих заведений обратиться к врачу при появлении первых симптомов COVID-19.
Что известно о COVID-19 в Эстонии?
С начала эпидемии подтверждено 2079 заражений коронавирусом. Умерли 69 человек. Выздоровели – 1952 человек. По состоянию на 3 августа госпитализированы 5 пациентов, их состояние удовлетворительное. Население страны – 1,3 миллиона.