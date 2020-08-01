Абсолютно в каждой женщине с любым типом груди заложена способность и все возможности для выкармливания ребенка. Более того – даже у нерожавшей женщины будет молоко для малыша. Как правильно наладить лактацию и преодолеть плохие мифы о грудном вскармливании – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала психолог, консультант по грудному вскармливанию Тамара Андреева.

1 августа начинается Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Цель мероприятия – информирование и пропаганда здорового образа жизни, акцентирование внимания общественности на ценности грудного вскармливания, пишет 24 канал.

В первой части беседы с Тамарой – читайте: Откровенно о страхах родителей, грудном кормлении и послеродовой депрессии

Лактация каждой маме

Нужно ли как-то специально готовить грудь к вскармливанию во время беременности?

Нет. Каждая грудь, любой формы и размера – идеальна для малыша, который у вас родится. Природа уже все предусмотрела.

Разница между молозивом и молоком, она есть? Расскажите подробней об этих стадиях.

Молозиво появляется у женщины еще во время беременности. Уже на 20 неделе многие мамы могут замечать капельки молозива у себя на бюстгальтере. Это не у всех проявляется, но у всех есть. Если не проявляется – это не свидетельство того, что нету. Все зависит от сфинктера соска. Есть более тугие, а есть мягче.

Важно понимать, что молоко – это кровь и лимфа. И от того, что вы родили, у вас точно кровь и лимфа никуда не делись. Если включать разум, пытаться посчитать – начинаются проблемы. Потому важно – просто верить в то, что молоко есть.

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Молозиво переходит в молочко на вторые-пятые сутки. У каждой по-разному. Но деткам всего достаточно. Ценность молозива в том, что оно очень медленно выделяется, не вызывает у ребенка страха, помогает наладить лактацию и усилить сосательный рефлекс. Также оно прокрашивает желудочек и кишечник ребенка таким защитным слоем, который служит нам всю жизнь. Передается мамин иммунитет, ферменты, которые защищают его организм, помогают перейти с внутриутробного кормления, через пуповинку, на лактотрофное – сосать грудь. Поэтому это магия. И капельное добывание молозива дает ребеночку уверенность в его сосательном рефлексе, мягкую адаптацию – оно не должно литься. На третий-пятый день, когда уже начинает литься, ребенок уже смело сосет, понимает, как это делается. У ребенка еще есть бурый жир – в щечках, спинке. Он помогает компенсировать жидкость, которой меньше в молозиве, чем в зрелом молоке.

Беспокойность новорожденного ребенка может быть из-за недостаточного кормления?

То, что ребенок беспокойный, плаксивый, не значит, что у вас мало или "плохое" молозиво. Просто ребеночек адаптируется – у каждого своя нервная система, и каждый ребенок по-разному это проживает.

Лично я выделяю три типа деток. Дети-истерички – которые с утра до вечера орут и плохо спят, и мамы думают, что все плохо, что ребенок тратит много энергии, а мало сосет – плохо набирает вес. Но им надо время. Три, четыре, пять дней – и ребенок уже спокойнее, прикладывается к груди, начинает больше отдыхать. Дети-"коматозные" – с утра до вечера спят. Их важно пробуждать, докармливать, доцеживать молозиво и из ложечки докармливать. Потому что есть определенные дозы, чтобы ребенок набирался сил, просыпался. И есть идеальные детки, они минут 30-40 сосут грудь, и 2-3 часа спят. Конечно, все счастливы, мама отдохнувшая. И, конечно, когда у тебя ребенок-истеричка, а рядом лежит такой идеальный – то очень трудно справиться со своими эмоциями и чувствами. Но это – зависит от нервной системы ребенка. Характер и темперамент закладывается с рождения. Ведь мы, взрослые, все тоже по-разному реагируем на изменения в жизни. А у новорожденного человека поменялось все: система дыхания, пищеварения, тактильные ощущения, запахи, звуки. Потому – вспоминайте себя, как вы реагируете на изменения в мире, и относитесь с пониманием к тому, какой ребеночек к вам пришел.



В Нью-Йорке в 2014 кормящие мамы требовали признать их право кормить грудью в публичных местах. Фото Getty Images

Первое прикладывание к груди. Что самое важное?

Не трогать ребенка. Чтобы он сам приложился к груди. Не впихивать, не удерживать головку, не вкладывать сосок. Просто лечь удобно, уложить ребеночка возле груди и ждать, когда он начнет ползти и находить грудь.

Каждый ребенок знает, как правильно сосать грудь. Это и есть правильное прикладывание.

Если возникают какие-то проблемы, то есть специалисты по грудному вскармливанию, которые помогут правильно приложить ребенка. Не вложить. А он сам захватывает.

Кормление ребенка лучше по системе или когда ему хочется? Что правильней?

Системы все нарушают. Вы вкладываете сюда знания, интеллект, временные рамки. А в природе это невозможно сделать. Есть груди и дети, которые адаптируются к системе, и к пустышкам, ко всему. А есть то, что приводит к проблемам. Я работаю консультантом уже 8 лет, у меня было около 5 тысяч женщин, которым я помогла при грудном вскармливании, и как раз у многих из них были системы.

Важно понимать, что все в природе совершенно. Ребенок и грудь – это единая система. Есть разные периоды потребности, это как эволюция.

Когда ребенок только рождается – ребенок постоянно возле груди, потому что грудь для него – безопасность. Не еда, а первично – безопасность. Грудь помогает ребенку легче пройти адаптацию, грудь помогает декомпенсации, развивает мозговую деятельность. Потому он постоянно возле груди первое время. И помним, что он еще несмышленыш, чувства голода такого яркого у него еще нет. Потому важно его пробуждать, не давать спать больше 3 часов. Потом его нужно активизировать. Для этого ребенка раздеваем, чтобы приблизить его к естественным условиям. Одетый или закутанный – ему тепло, он чувствует себя будто в утробе. А там сосать не надо было. Когда раздеть малыша – он чувствует дискомфорт, прохладу, начинает активничать, сосать. Потом, устав, накушавшись, наобщавшись, он готов отдыхать. И так первый месяц.

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Через 4-6 недель после родов ребенок начинает агукать, улыбаться, тянуть ручки к маме. Тут уже у него появляются ощущения голода и насыщения. Детки начинают уже воспринимать грудь в большенстве как еду. Средство общения для него уже – ручки, улыбка, ваш голос. Спустя время, с каждым возрастом, периодом, ребенок делает все большие промежутки между прикладываниями к груди. И к годику они уже кушают твердую пищу, а грудь – как десерт, обезбаливание, общение, прилив любви. Таким образом, не вмешиваясь в грудное вскармливание, у нас проблем не возникает. Сложности могут появиться, когда начинаем вмешиваться – одеваем сдерживающий бюстгальтер, не кормим, посчитав, что ребенок не хочет, не просыпается.

Когда мы идем за ребенком – мы помогаем ему в адаптации к нашему миру, формированию его психического здоровья. А это очень крутой фундамент, потому что город дает множество стрессовых ситуаций.



Американская актриса Кики Валентайн поддерживает грудное кормление. Фото Getty Images

Образ жизни и кормление грудью

Каков мамин рацион при грудном кормлении?

Он никак не меняется. Вы кушаете то, что и раньше – разнообразную пищу, пьете водичку. Единственное – не злоупотреблять молочными продуктами и чистым коровьим молоком. Первые месяцы желательно заменить растительным молоком, без содержания лактозы, в то же кофе или какао.

А кормление и алкоголь, и курение?

Мы все взрослые люди и понимаем, что и алкоголь, и курение являются опасными для ребенка. Но мы сами принимаем решение. Есть мамы, которые употребляют и алкоголь, и курят, при этом кормят грудью. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Это просто выбор этих людей.

Но сто процентов это лучше, чем кормить искусственной смесью. На такое богатство, которое находится в грудном молоке, нельзя ничем повлиять, чтобы это было так плохо, как смесь.

Кормление грудью занимает продолжительный период. А в современных реалиях маме надо выходить на работу. Как совместить?

В первый месяц мало кому сразу надо выходить на работу. А в полгода ребенок – это уже самодостаточная личность. У него уже появляется взрослый стол. И есть гаджеты – можно сцеживать грудь, хранить в контейнерах молочко, можно передавать с работы. У меня есть много мам, которым я помогала наладить лактацию, и это – абсолютно нормально работало.

То есть – первые месяцы важны, а потом можно приспособиться?

Да. Первые два-три месяца – это и для женщины важно, это восстановление, и для ребенка – это контакт, адаптация. А дальше – можно договариваться с ребенком. Он все понимает.

Такая невероятная вещь, как лактация у нерожавшей женщины.

Это называется индукционная лактация. Да, это возможно. У меня есть опыт работы с такими женщинами, когда рожает мама суррогатная, а биологической маме мы налаживаем лактацию. Или когда усыновляют ребенка до 3-х месяцев – тоже возможно развить лактацию, без применения гормонов – просто желание кормить и частое прикладывание к груди.

Это тоже магия какая-то.

Это старое забытое. Раньше так и было. Были кормилицы, которые кормили чужих детей. Были бабушки, которые кормили внуков, потому что дети ехали на заработки.

Отучаем от груди

Еще одна непростая тема – как отучить ребенка от груди. Когда это делать?

ВОЗ рекомендует кормить до 2 лет. Но кормление грудью – это добровольный процесс, приятный маме и малышу.

Я рекомендую заканчивать грудное вскармливание, когда маме оно перестает приносить удовольствие. Если она чувствует раздраженность, недовольство.

Но тут еще есть вопросы из психологии – действительно ли это грудное вскармливание ей некомфортно. Потому пообщавшись с мамой, мы выясняем это. И если причина действительно в грудном вскармливании – начинаем постепенное снижение количества кормлений. Молоко приходит в течение месяца в зависимости от спроса. Если все меньше спроса – меньше и предложения. Это правильное завершение, нету травматизации ни мамы, ни ребенка.

А если ребенку уже около двух лет, мама кормит его только наночь, но без этого ребенок отказывается засыпать?

Есть очень много техник. Одна из них – метод отсрочки, когда мама, соблюдая все ритуалы перед сном, говорит ребенку – мне нужно, например, белье перебрать в ванной. Ребенок приходит, проверяет, беспокоится. А мама минут 15 перебирает это белье. Если он дождался – она идет его кормит. И так раза три. На четвертый раз детки уже не приходят, ждут маму в кроватке, а потом просто засыпают. Это один из вариантов.

А уже в три года с ребенком можно договориться. Наклеечки клеить, завести календарик, когда мы отлучаемся от груди.