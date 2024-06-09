Из более 140 случаев остановок сердца – 7 человек пили энергетик

Ученые проанализировали 144 случая внезапных остановок сердца и установили, что 7 человек перед тем, как это произошло, пили энергетические напитки. В то же время специалисты клиники Майо не обнаружили причинно-следственной связи между событиями. Результаты опубликовали в научном журнале Elsevier Heart Rhythm.

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Авторы предположили, что энергетики могут изменять стимулы, которые регулируют сердечный ритм. Это негативное влияние формируется из-за значительной концентрации таких составляющих энергетиков, как кофеин и других веществ, которые изменяют скорость химических реакций.

Насколько велики риски

Вероятно, потребление большого количества энергетиков увеличивает риск возникновения аритмии, особенно для людей, которые имеют генетические заболевания сердца.

Несмотря на то, что относительный риск небольшой, а абсолютный риск внезапной смерти после употребления энергетического напитка еще меньше, пациентам, которые имеют генетические болезни сердца, следует учитывать риски употребления энергетических напитков,

– считает доктор Майкл Дж. Акерман – ведущий автор исследования и генетический кардиолог в клинике Майо.

Важно. Ученый также предположил, что между энергетическими напитками и внезапной остановкой сердца существует "временная связь", которую могут усиливать другие факторы: обезвоживание, экстремальное голодание или недосыпание.

В то же время ученые резюмировать, что энергетические напитки вызывают эти почти смертельные последствия, и предыдущие данные доказывают, что частое и чрезмерное употребление энергетических напитков и алкоголя, вызывает другие сердечные расстройства, включая сердечную недостаточность, инсульт и нарушения сердечного ритма, такие как фибрилляция предсердий.