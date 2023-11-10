Возможна ли эпидемия гепатита в Украине и как от него уберечься: объяснение инфекциониста

В период с 17 октября по 6 ноября в Винницкой области лабораторно подтверждено 245 случаев гепатита А. 182 человека попали в больницы: 128 (среди которых 24 ребенка) прошли лечение и выписаны, еще 54 пациента остаются в медучреждениях. Зафиксированы случаи заболевания также в четырех других областях Украины.

Врач сервиса удобной медицины онлайн DOC.ua, инфекционист с 26- летним опытом Наталья Махиня для 24 Канала ответила на вопросы, возможна ли вспышка эпидемии гепатита А в Украине, как распознать болезнь и как уберечь свое здоровье.

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Что такое вспышка

Вспышка инфекционной болезни – это несколько заболеваний инфекционной болезнью, связанных между собой общим источником и (или) фактором передачи инфекции.

Наталья Махиня "Да, в Виннице за первые несколько дней заболели более 10 человек из одного района города, поэтому специалисты областного Центра контроля и профилактики болезней вместе со специалистами Центра общественного здоровья и медиками начали эпидемическое расследование источников вспышки, а эпидемиологическая ситуация была определена как вспышка вирусного гепатита А.”

Может ли быть в Украине "эпидемия гепатита А"

Случаи гепатита А фиксируются на территории Украины каждый год в разных областях. Особенностью инфекционных заболеваний является периодическое повышение заболеваемости. Гепатит А имеет сезонность и обычно проявляется в холодное время года. К примеру, в 2022 году был зафиксирован 281 случай заболевания в Украине. В основном случаи не имеют общей эпидемиологической связи, то есть одного общего источника инфицирования, как сейчас.

По состоянию на 6 ноября 2023 года случаи гепатита А зафиксированы в таких областях: Тернопольская (1 случай), Закарпатская (11 случаев), Днепропетровская (3 случая). Также в течение октября было зафиксировано 12 случаев гепатита А в Ивано-Франковской области. В очагах проведено эпидрасследование и заключительная дезинфекция.

Наталья Махиня "Каждый случай отдельно расследуют специалисты центров контроля и профилактики болезней – изучают как источник заражения, так и проводят анализ контактного круга лиц, кто мог быть «переносчиком» вируса или потенциально может быть инфицированным. Таким образом, устанавливают обстоятельства заболевания и локализуют дальнейшее распространение вируса.”

Как передается гепатит А

Гепатит А не передается воздушно-капельным путем, как, например, COVID-19. Гепатит А – это антропоноз (болеют только люди), который раньше называли «болезнь Боткина» или «болезнь грязных рук». Это заболевание печени, вызванное вирусом гепатита А, передается фекально-оральным путем, чаще всего через грязные руки, инфицированную воду и пищу.

Вирус гепатита А передается вследствие употребления загрязненных продуктов или воды, из-за несоблюдения личной гигиены, а также в семьях, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.

Какие симптомы гепатита А

Наиболее распространенные симптомы вирусного гепатита А – слабость, повышенная температура, диарея, рвота, желтуха. Но классически могут быть 2 формы болезни: желтушная и безжелтушная (протекает со слабыми симптомами и человек к врачу не обращается).

На 1 желтушную форму может приходиться 10 безжелтушных форм. Поэтому при обнаружении больного вирусом гепатита А обязательно обследовать членов семьи и среды, в которой работает человек.

Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14 – 28 дней, но может быть продлен даже до 50 дней. Самая большая группа риска по частоте заболевания вирусом гепатита А (ВГА) – это дети 5 – 14 лет.

Для ВГА характерны несколько вариантов начала болезни:

Гриппоподобный – течение острого респираторного заболевания с повышением температуры тела до 38,5 – 39 градусов Цельсия и катаральными явлениями в ротоглотке.

Диспептический – тошнота, рвота, диарея, боль в животе.

Артралгический – боль в суставах.

Среди наиболее распространенных симптомов: слабость, повышенная температура, диарея, рвота, желтуха, потемнение мочи, обесцвечивание кала (белый цвет).

Чаще всего к врачу обращаются пациенты с желтухой, которую увидели сами в зеркале, или на это указали окружающие.

Наталья Махиня “Особенностью гепатита А является то, что человек больной гепатитом А весь безжелтушный период (который по времени может длиться до двух недель) выделяет вирус и может заражать окружающих, особенно активно – за 4 дня до появления желтухи. А уже после появления желтухи распространение вируса уменьшается".

Лечение симптоматическое, этиотропного лечения не существует. У людей, переболевших гепатитом А, формируется пожизненный иммунитет.

Какая профилактика гепатита А

Наиболее действенными способами профилактики заболевания остается вакцинация и соблюдение правил гигиены. Чтобы избежать распространения вируса, и больному, и здоровому нужно тщательно мыть руки, особенно после посещения туалета, а также перед едой. Не покупать продукцию на стихийных рынках, особенно если в регионе известны массовые случаи заражения.

Если это пища без индивидуальной упаковки, овощи или фрукты – обязательно мыть и желательно обдавать кипятком перед употреблением. Любую не бутылированную воду следует обязательно кипятить, прежде чем пить. Не есть молочные продукты, купленные на рынках, без предварительной термической обработки. Покупать продукты быстрого питания только в отведенных для этого местах, перед употреблением «уличной» еды – мыть руки и обрабатывать их дезинфектором.

Наталья Махиня “Вирус гепатита А погибает при кипячении в течение 5 минут, легко подвергается воздействию дезинфицирующих средств. Ультрафиолетовое излучение также инактивирует вирус гепатита А, но он может сохраняться на поверхностях в течение 7 дней.”

Для профилактики инфицирования вирусным гепатитом существует безопасная вакцина. На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 2 вакцины для профилактики гепатита:

моновакцина "Хаврикс 720" (для детей) и "Хаврикс 1440" (для взрослых),

поливакцина "Твинрикс" (против вируса гепатита В и гепатита А).

Вакцинацию против ВГА проводят с 12 месяцев жизни. Она проводится по 2-дозовой схеме, если это моновакцина, и 3-дозовой – если используется поливакцина (до 15 лет – 2-дозовая вакцинация).

Вакцина не входит в перечень обязательных прививок согласно Национальному календарю профилактических прививок Украины, а является рекомендованной.

Особенно важно получить прививку против гепатита А взрослым, работающим в эпидемически опасных сферах – общепитах и предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях.