Как действуют воздухоочистители

Есть два основных вида воздухоочистителей с разным способом работы. Очистители с HEPA-фильтрами. Вентилятор втягивает воздух, он проходит через фильтр, задерживающий пыль и аллергены. Очищенный воздух выходит обратно в помещение через другой вентилятор. Фильтры следует периодически изменять, в противном случае качество фильтрации падает.

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Ионные воздухоочистители. Фильтр выделяет в атмосферу огромное количество отрицательно заряженных ионов. Они прикрепляются к вредным частицам в воздухе. Поэтому мелкие частицы слипаются, становятся тяжелыми и оседают на стенах или на полу.

Насколько полезны воздухоочистители

Ионные очистители примерно вдвое менее эффективны, чем очистители с HEPA-фильтром. Более того, они даже вредны для здоровья – вызывают окислительный стресс, дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами в организме. В долгосрочной перспективе это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Потому их лучше не использовать.

С очистителями с HEPA-фильтрами дела обстоят иначе. Есть несколько исследований, подтверждающих их эффективность:

В одном из них 30 детей с астмой разделили на две группы: одна использовала воздухоочиститель с фильтром, вторая без него (техника работала, но без фильтра – по сути, это группа плацебо). Через 6 недель эксперимента дети из первой группы меньше пользовались препаратами против астмы, а уровень загрязнения в их комнатах был меньше. Исследование взрослых с астмой показывает подобные результаты.

Другое исследование проводили на пациентах с аллергическим ринитом. 44 человека разделили на две группы, одна 6 недель использовала работающий воздухоочиститель, вторая – реплику. В результате члены первой группы меньше принимали лекарства и воздух в их комнатах был чище.

Кстати, растения не помогают очистить воздух. Их можно использовать в декоративных целях, но очиститель они не заменят.