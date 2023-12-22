Предварительная квалификация от ВОЗ является обязательным условием закупки вакцины ЮНИСЕФ и финансовой поддержки от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.

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Что известно о вакцине

Как и первая вакцина RTS, S/AS01 показала безопасность и эффективность для профилактики малярии у детей В ходе испытаний учёные отметили хорошие результаты.

Клинические испытания вакцины R21 показали, что она способна уменьшить количество симптоматических случаев малярии. 75% за год после введения трех доз. Четвертая доза, которую вводили через год после третьей, поддерживала эффективность прививки.

Появился еще один ключевой инструмент для предотвращения опасной болезни у детей.

Главное об опасности малярии

Малярия передается комарами и это особенно острая проблема в африканских странах. От нее ежегодно умирает около полумиллиона детей.

По оценкам ВОЗ, только в прошлом году от малярии умерли 608 тысяч человек в 85 странах мира.

Спрос на вакцины против малярии высок, но предложение все еще ограничено.

Важно ! Предварительную квалификацию вакцины R21/Matrix-M специалисты уже назвали огромным шагом в глобальном здравоохранении.