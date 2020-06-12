Лето не повод для ослабления борьбы с COVID-19. Поскольку этот коронавирус не демонстрирует признаков сезонности.

Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердикличев, сообщает БЕЛТА.

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По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса. То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится,

– сказал он.

Поэтому все предыдущие указания действуют и возможности ослабления карантина нет, поскольку возможность роста заболеваемости сохраняется.

"Мы видим, что с наступлением лета накопилось какая-то усталость, люди привыкли и перестают осознавать опасность, которая все еще существует. Это беспокоит, потому что вирус никуда не исчез, несмотря на стабилизацию и снижение новых зарегистрированных случаев заболевания. Однако, придерживаться рекомендуемых мер профилактики, как респираторный этикет, гигиена рук, физическое дистанцирование, ношение масок – это очень важно", – добавил он.

По состоянию на 12 июня в мире зафиксировано 7 597 341 случай коронавируса, из них 3 841 537 человек выздоровели и 423 844 – умерли.

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