Повреждение сердца

Сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркт, являются основной причиной смерти по всему миру. Это происходит потому, что сердце плохо восстанавливается после повреждений.

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Если происходит сердечный приступ или какое-либо повреждение, нет возможности заменить отмирающую сердечную мышцу. Итак, то, что делает сердце, чтобы остановить себя от взрыва, это активирует фибробласты, чтобы образовать шрам,

– сказал Конрад Ходжкинсон, автор исследования

Подобно рубцам на коже, которые являются результатом травмы или хирургического вмешательства, рубцовая ткань, образующаяся в сердце после сердечного приступа, жесткая и негибкая и может мешать органу функционировать в полную силу.

Новый способ лечения инфаркта

Ходжкинсон и его команда хотели найти эффективный способ превратить рубцовую ткань обратно в функционирующую сердечную мышцу, чтобы по существу устранить последствия сердечного приступа. Для этого они решили найти способ трансформации фибробластов, типа клеток, участвующих в формировании соединительной ткани, в клетки сердечной мышцы посредством процесса, называемого клеточным перепрограммированием.

Лаборатория Ходжкинсона доставляет инструкции по перепрограммированию клеткам в форме РНК. Однако они обнаружили, что взрослые фибробласты не очень хорошо выполняют инструкции и устойчивы к перепрограммированию.

Ученые обнаружили, что белковый датчик кислорода Epas1 предотвращает перепрограммирование взрослых фибробластов. Исследователи смогли использовать регенеративную способность молодых клеток, блокируя Epas1 во взрослых фибробластах. Это позволило восстановить сердца у взрослых и пожилых особей мышей. Их сердца начали работать так же хорошо, как до инфаркта.

Ученые полагают, что клеточное перепрограммирование в сочетании с обратным клеточным старением имеет безграничное применение в будущем, включая восстановление потери нейронов в мозге пациентов с деменцией и устранение рубцов на коже у пациентов с псориазом без инвазивных хирургических вмешательств.