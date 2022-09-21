Его получил 33-летний Юрий Бахир. Он потерял руку в результате минно-взрывной травмы. Это второй такой протез в мире, установленный украинцу. Первый в США при содействии Первой леди Украины Елены Зеленской получила 9-летняя Саша из Бучи.

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Бионические протезы для украинцев

Протез TrueLimb является уникальной разработкой американской компании Unlimited Tomorrow. Это первоначальный протез. Его можно устанавливать сразу после заживления ран на ампутированной конечности. Благодаря специальным сенсорам, сокращая мышцы, пациент может управлять протезом и двигать пальцами.



Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" начал сотрудничество с производителем высококачественных бионических протезов рук Unlimited Tomorrow в рамках расширения программы протезирования. В будущем благодаря глобальной организации Singularity Group, украинскому фонду Red Line и ведущему креативному агентству Tabasco такими протезами планируется обеспечивать пострадавших от войны украинцев.

Мы создаем Национальный центр реабилитации Украины "Несокрушимые", чтобы каждый украинец, пострадавший от войны, мог быть спасен, протезирован и реабилитирован в своей стране. Протезирование – это сейчас один из приоритетов нашей работы, ведь в функциональных конечностях нуждаются сотни пациентов. Наша обязанность о них позаботиться,

– рассказал Олег Самчук, генеральный директор Первого медобъединения Львова

Он добавил, что партнеры предоставляют украинцам бионические протезы безвозмездно. В списке ожидания протез "TrueLimb" уже несколько наших защитников. Среди них – 41-летний Александр Яшук. Муж потерял концовку в боях у Чернобыля. Говорит, функциональный протез ему нужен, чтобы быть полезным и независимым.

"Там в бою, когда я увидел, что руки нет, я действительно обрадовался, что хоть сам жив. Что я еще буду со своими родными, увижу их, а они меня. И сейчас эта рука для меня – это шанс быть независимым и полезным" .Я смогу ездить на мотоцикле и поднимать рамки с медом на пасеке. Это важно", – сказал Александр Яшук.

Все, кто нуждается в протезировании, могут обращаться в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова по телефону: 0 800 333 003

"В Unlimited Tomorrow мы всегда стремимся сделать высококачественные недорогие бионические протезы конечностей широко доступными для тех людей, которые в них больше всего нуждаются", – сказал Истон ЛаШапель, генеральный директор и основатель Unlimited Tomorrow. "Наше партнерство стало результатом наших общих интересов в помощи пострадавшим в Украине и поддержке как можно большего количества людей с протезами конечностей. Мы считаем это шагом к нашему видению повышения качества и доступности протезов в глобальном масштабе".

Как поддержать проект

В рамках развития программы протезирования Центр "Несокрушимые" вместе с благотворительной платформой Dobro.ua ведут сбор средств на приобретение постоянных бионических протезов для пострадавших от войны украинцев. Проект под названием "Протезы для Несокрушимых" уже поддержали около четырех тысяч человек. Присоединиться может любой. Это можно сделать на сайте или отправить СМС стоимостью 20 грн на короткий номер 88 001.

Установка бионических протезов: смотреть видео