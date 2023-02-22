Во Львове прооперировали женщину, которой глисты разрушили печень и желчный пузырь
Источник:Первое медицинское объединение Львова
Львовские врачи спасли женщину из Волыни, у которой диагностировали редкое паразитарное заболевание. Гельминты сильно повредили печень и желчный пузырь.
История болезни
51-летней женщине стало плохо еще три месяца назад. У нее возникли боли в правом подреберье и сильная тошнота, поэтому женщина обратилась к врачам, но причины проблем со здоровьем медики не нашли.
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Ее состояние продолжало ухудшаться, женщина не могла спать, появилась высокая температура и слабость, со временем прибавилась желтуха. И после дополнительных обследований врачи смогли диагностировать альвеококкоз правой доли печени.
Операция не всегда возможна
Это заболевание очень редко и составляет 1,37 – 3,85 на 100 000 населения. По словам врачей, оперативное вмешательство несет значительные риски и возможно только у 15 – 20% больных. Причина – позднее обращение, когда жизненно важные органы слишком сильно повреждены.
Но в этом случае учёные смогли провести успешную операцию. Правая часть печени вместе с большими сосудами и желчным пузырем была поражена, поэтому хирургам пришлось их удалить. Операция длилась три часа. Пациентка провела три дня в реанимации и еще семь дней в отделении хирургии. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее ждет реабилитация и контрольный осмотр через две недели.