Восьмисантиметровую опухоль удалили за одну операцию, сообщили в пресс-службе Первого ТМО Львова.

Смотрите также Вакцина против рака: ученые сделали важный шаг, чтобы побороть меланому

Девочка родилась с 8-сантиметровой опухолью

Роксолана родилась всего месяц назад. У девочки обнаружили 8-сантиметровую опухоль - крестцово-копчиковая тератома еще на 19 неделе беременности во время УЗИ.

У мамы Роксоланы Анастасии при рождении также был такой диагноз. Поскольку единственным решением было хирургическое удаление опухоли, медики решили прооперировать девочку на 10 день после рождения.



Девочку успешно прооперировали / Фото пресс-службы Первого ТМО Львова

Операция прошла успешно

Медики сообщили, что операция выдалась хоть и сложной, ведь у девочки была тератома глубокого третьего типа, но успешной.

Сложность заключалась в том, что хирургам нужно было одномоментно иссечь образование и выполнить анопроктопластику, то есть восстановить поврежденные участки, из которых вырезали опухоль.

"Для таких крох очень важно выполнить все необходимые манипуляции в ходе одной операции, потому что это снижает риск осложнений и сокращает период выздоровления", – говорится в сообщении пресс-службы больницы.

Врачи прооперировали новорожденную девочку с полуторакилограммовой опухолью / Фото пресс-службы Первого ТМО Львова

Такая же опухоль была у мамы

Мама девочки – Анастасия рассказала, что ей в детстве тератому удалили за 3 операции.

Львовские хирурги объяснили, что раньше удаление проводили в несколько этапов из-за ограниченных методов диагностики и нехватки инструментов. А теперь врачи могут удалить врожденную опухоль за одно вмешательство.

Справка. Крестцово-копчиковая тератома - патология, которая встречается у одного из 35000 новорожденных.

Врачи также объяснили, что тот факт, что мама Анастасия, и дочь Роксолана родились с этой паталогией – не наследственность, а совпадение.