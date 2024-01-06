Во время компьютерной томографии врачи обнаружили у 62-летней пациентки опухоль сигмовидной кишки. При том, что у нее уже было онкологическое заболевание грудной железы ІІІ стадии.

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Поэтому врачи считают, что опухоль обнаружили вовремя, ведь пациентка не жаловалась ни на какие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Врачи составили новый план лечения

Сначала было решено, что женщина пройдет лечение против рака грудной железы с помощью неоадъювантной химиотерапии. Затем врачи решили провести лапароскопическую высокую переднюю резекцию прямой кишки и радикальную мастэктомию одновременно под одним наркозом.

Операция на толстой кишке была малоинвазивной, длилась около 3 часов. Опухоль же грудной железы была более двух сантиметров, с поражением аксилярного лимфатического узла. Поэтому медики провели длительную час радикальную мастэктомию.

Женщина чувствует себя хорошо. Медики ожидают результаты гистологии для определения оптимальной тактики комбинированного лечения.

Врачи также обратили внимание, что именно этот случай напомнил им, что они лечат прежде всего человека, а не болезнь. И то, как важно, фокусироваться на общем состоянии пациента и рисках, которые могут возникать в том или ином случае. Добавляют, что именно это помогает человеку предложить оптимальный вариант лечения.