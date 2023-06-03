Нереалистические ожидания

Порно снимают так, чтобы его было интересно смотреть, а значит делают секс более зрелищным, эмоциональным и увлекательным, чем в реальной жизни. У подростков или людей с небольшим сексуальным опытом это может сформировать нереалистические ожидания.

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К примеру, если партнерша не кричит, значит, ей не нравится, оргазм должен быть одновременным, а хороший секс обязательно длится больше полу часа. Порно формирует сексуальные сценарии, которые подростки воспринимают как руководство к действию.

Жестокий и опасный секс

Ученые связывают пересмотр порно с ростом случаев опасного секса, то есть незащищенного полового акта, а также с распространением рискованных практик типа удушения, доминирования, группового секса.

По данным продольного исследование США, чем раньше подростки увидят порно, тем сильнее это повлияет на их восприятие гендерных ролей. Как отмечают авторы исследования, у ребят просмотр порно связан с сексистским отношением к девушкам, сексуальными притязаниями и ранним началом половой жизни.

Формирование комплексов

Согласно исследованием, порно по-разному влияет на ожидания мужчин и женщин Так, женщины, смотрящие порно, выдвигают более высокие требования к партнеру и хотят, чтобы секс длился дольше, а мужчины начинают переживать из-за размеров гениталий. Интересно, что такой эффект, по данным авторов исследования, вызывает только визуальное порно, то есть можно читать "Пятьдесят оттенков серого" без ущерба сексуальной жизни. Также из-за просмотра порно женщины начинают стесняться своего тела и чаще соглашаются на секс, когда сами этого не хотят.

Это еще не всё. Из-за разницы между ожиданиями и реальностью может сформироваться синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи – страх облажаться в постели, который делает секс хуже или вообще невозможно. Например, женщина не может достичь оргазма, потому что считает, что у нее некрасивые половые губы. А у мужчины исчезает эрекция, потому что он сомневается, что сможет удовлетворить партнершу или партнера. Разобраться с этим помогает психолог или сексолог.

По мнению некоторых исследователей, чтобы исправить ситуацию, нужно не запрещать порнографию, а заниматься половым воспитанием подростков – рассказывать о безопасном сексе, принципах согласия, анатомии и физиологии мужчин и женщин. Мы не учимся вождению по фильмам "Форсаж", поэтому учиться сексу по роликам из Порнхаба тоже такая-себя идея. Однако пока порно доступнее, чем информация о сексуальном здоровье, у подростков могут формироваться искаженные представления о сексе.