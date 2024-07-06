Участниками исследования стали психологи, антропологи и этнографы из института во Вроцлаве (Польша), которые сотрудничали с коллегами из других стран.

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Новое исследование запахов

В ходе исследования опросили 582 человека, в том числе охотников-собирателей племени хада из Танзании, представители племени цимани из Амазонии Боливии и племени ели с острова Новая Гвинея, а также жители Польши и Малайзии.

Участникам эксперимента предложили оценить 15 различных ароматов, включая как распространенные запахи, такие как банан, кофе и корица, так и редкие, например, кожи и скипидара. Оценка проводилась по шкале приятности и узнаваемости.

Для народов хода и яли использовалась трибальная шкала, тогда как малайзийцы, поляки и циманы выражали свое мнение по пятибалльной шкале от "совсем не нравится" до "очень нравится".

Восприятие запахов

Исследование показало, что предпочтения в запахах во многом зависят от их узнаваемости. Чем знакомее аромат, тем выше вероятность того, что он будет оценен как приятный. Хадза оказались наиболее критичны к предложенным запахам, за ними шли малайзийцы, циманы и ели, а менее критичными были поляки.

Интересно, что узнаваемость ароматов сильнее влияла на оценку приятных запахов, таких как персик, клубника и кофе, чем на восприятие менее приятных ароматов, таких как масло и бутиловый спирт. Это подчеркивает значимость культурного контекста в формировании обонятельных предпочтений, поскольку люди склонны лучше реагировать на знакомые запахи.