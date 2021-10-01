Оказывается, почти 10 процентов детей вообще не потребляют продукты растительного происхождения.

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Как связаны психика и здоровое питание

Исследование нориджского Университета Восточной Англии показало, что дети, которые едят больше фруктов и овощей, имеют более острый ум и лучшее самочувствие:

Ученые изучили информацию о более 8 тысячах детей Англии. Эксперимент проводили в 50 школах страны.

детей Англии. Эксперимент проводили в школах страны. Дети, которые ели завтрак с овощами или фруктами, чувствовали себя лучше, чем те, кто ограничивался перекусами или утренним чаем.

Те ученики, которые пили энергетики, имели особенно низкие показатели психического самочувствия – даже ниже, чем те, кто вообще не ел.



Дети, которые не едят овощи и фрукты, чувствуют себя хуже / Фото Pexels

По словам ученых, исследование впервые в мире определяет связь между потреблением фруктов и овощей, выбором завтрака и обеда и психическим самочувствием британских школьников. Для ученых стало открытием то, что 10 процентов школьников вообще не едят овощи.

Хотя связи между питанием и физическим здоровьем хорошо понятны, до сих пор мало известно о том, влияет ли питание на эмоциональное самочувствие детей. Итак, мы решили исследовать связь между выбором рациона питания и психическим благополучием среди школьников,

– рассказала исследовательница Эйлса Уэлч.

Ученая отметила, что виды завтрака и обеда имеют непосредственное соотношение с самочувствием ребенка.

Насколько сильно питание влияет на учеников

Употребление фруктов и овощей влияло на самочувствие детей так же или больше, чем ссоры или насилие дома.



Питание влияет на ребенка так же, как и отношения в семье / Фото Unsplash

Согласно исследованию, дети, которые не питались полноценно, чувствовали себя раздраженными, усталыми и расстроенными – так же как и ученики, которые имеют регулярные ссоры в семье или сталкивались с насилием. В опрошенных детей, которые нормально питались, но были проблемы в семье, психологическое здоровье было лучшим, чем у детей, которые ничего не ели.

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Исследователи считают, что система образования должна позаботиться о детях и обеспечить доступное и качественное питание всем ученикам до и во время обучения – так можно стабилизировать психическое благополучие и реализовать потенциал детей.

Мы знаем, что плохое психическое самочувствие является серьезной проблемой для молодых людей и, вероятно, будет иметь долгосрочные негативные последствия,

– отметила Уэлч.

Согласно результатам исследования, принимает рекомендованные фрукты и овощи только примерно четверть от всех опрошенных учеников.

"По нашим данным, в классе из 30 учеников общеобразовательных школ около 21 будет есть обычный завтрак, и по крайней мере 4 не есть ничего. Так же по крайней мере трое учеников пойдут на послеобеденные занятия, не обедая. Это вызывает беспокойство и, вероятно, повлияет не только на успеваемость в школе, но и на физический рост и развитие", – сообщает доктор Ричард Хэйхо из Медицинской школы Воргейта.



10 процентов детей вообще не едят в школе / Фото Pexels