Вирусы герпеса

Герпес вызывает вирус двух типов: HSV-1 и HSV-2. Первый, как правило, ассоциируется с оральным герпесом, тогда как второй тип чаще вызывает генитальный герпес, поражающий область половых органов.

Также на тему: Как понять, что у близкого человека появилась деменция

По данным Всемирной организации здравоохранения, герпес второго типа имеет 491 миллион человек по всему миру. В настоящее время нет препаратов, способных полностью устранить вирус из организма.

В последние годы ученые уделяют особое внимание влиянию инфекционных заболеваний на риск деменции. В 2018 году американские исследователи обнаружили связь между вирусом герпеса в тканях мозга и риском развития болезни Альцгеймера. Они отметили, что вирус может влиять на активность нескольких генов, участвующих в процессах, приводящих к развитию этого нейродегенеративного заболевания.

Вирус генитального герпеса повышает риск деменции.

Причины развития болезни Альцгеймера остаются до конца неясными. Согласно одной из гипотез, ключевую роль могут играть центральное и периферическое воспаление, вызванное инфекциями. Для проверки этой теории исследователи из Колумбийского университет (США) решили выявить взаимосвязь между влиянием различных патогенов, таких как цитомегаловирус, вирусы простого герпеса, хламидии, геликобактер пилори и состоянием мозга, анализируя данные МРТ.

Ученые установили, что влияние генитального герпеса, наличие которого в организме определяли по анализу крови, последовательно ассоциировалось с уменьшением толщины коры головного мозга. По словам авторов исследования, наиболее вероятный вывод из таких результатов – вирус простого герпеса второго типа может являться признаком ускоренного старения мозга. А оно, в свою очередь, повышает риск развития деменции.