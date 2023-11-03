В Тернопольской области обнаружили гепатит А

В Тернопольской области зафиксировали случай гепатита А. Ранее гепатит обнаружили в нескольких других областях Украины.

К сожалению, по Украине распространяется гепатит. 3 ноября стало известно о том, что больные есть и в Тернопольской области.

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Сколько больных гепатитом в Тернопольской области

Вирусный гепатит А лабораторно подтвердили у жительниц одной из общин Тернопольской области. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.

Женщина находится в инфекционном отделении одной из больниц области. Медики ведут эпидемиологическое расследование и проводят отбор биоматериала контактных лиц и из внешней среды.

Городские власти обещают держать ситуацию на контроле.

В каких областях уже распространился гепатит

Первой приняла удар Винница – 16 октября там зафиксировали вспышку гепатита А. На 30 октября количество заболевших составило уже 174 человека, из них 32 ребенка. Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к жителям Винницы с призывом пить только кипяченую или бутылированную воду. Из-за стремительного распространения болезни в области объявили чрезвычайную ситуацию. Дети в Винницкой области учатся дистанционно, в области продолжается вакцинация, запрещены ярмарки, общественный транспорт дезинфицируют.

– 16 октября там зафиксировали вспышку гепатита А. На 30 октября количество заболевших составило уже 174 человека, из них 32 ребенка. Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к жителям Винницы с призывом пить только кипяченую или бутылированную воду. Из-за стремительного распространения болезни в области объявили чрезвычайную ситуацию. Дети в Винницкой области учатся дистанционно, в области продолжается вакцинация, запрещены ярмарки, общественный транспорт дезинфицируют. 1 ноября госпитализировали семь человек в Ивано-Франковске . Среди них тоже были дети.

. Среди них тоже были дети. 2 ноября на Закарпатье в больницы с подозрением на гепатит попали 11 человек, как взрослые, так и дети.

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Как распознать гепатит

У него инкубационный период от 7 до 40 дней. Болезнь сначала похожа на респираторную: температура до 38 градусов, общее недомогание, слабость, ломота в теле, диарея. Специфические признаки гепатита появляются позже – это желтуха, когда кожа приобретает лимонно-оранжевый цвет, а склера глаз желтеет. Но тип заболевания устанавливают лабораторно, после анализа.

Гепатит А – так называемая болезнь грязных рук. Для профилактики заболевания следует тщательно мыть руки, пить кипяченую или бутылированную воду, термически обрабатывать продукты.



Все о гепатите А / Инфографика 24 Канала