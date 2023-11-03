У Тернопільській області виявили гепатит А

На Тернопільщині зафіксували випадок гепатиту А. Раніше гепатит виявили в кількох інших областях України.

На жаль, Україною шириться гепатит. 3 листопада стало відомо про те, що хворі є і на Тернопільщині.

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Скільки хворих на гепатит на Тернопільщині

Вірусний гепатит А лабораторно підтвердили в жительки однієї з громад Тернопільської області. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Жінка перебуває в інфекційному відділенні однієї з лікарень області. Медики ведуть епідеміологічне розслідування та проводять відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища.

Міська влада обіцяє тримати ситуацію на контролі.

У яких областях уже поширився гепатит

Першою прийняла удар Вінниця – 16 жовтня там зафіксували спалах гепатиту А. На 30 жовтня кількість хворих становила вже 174 людини, з них 32 дитини. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до мешканців Вінниці із закликом пити тільки кип'ячену або бутильовану воду. Через стрімке поширення хвороби в області оголосили надзвичайну ситуацію. Діти на Вінниччині навчаються дистанційно, в області триває вакцинація, заборонені ярмарки, громадський транспорт дезінфікують.

1 листопада госпіталізували сімох людей в Івано-Франківську. Серед них також були діти.