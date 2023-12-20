Об этом 24 Каналу рассказала народная депутатка от "Голоса", член комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина. Она убеждена в необходимости этого решения, которое облегчит страдания миллионов украинцев.

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Почему депутаты долго не могли принять решение

Верховная Рада готовится рассмотреть во втором чтении закон о легализации медицинского каннабиса. Это уже третья попытка украинских законотворцев внедрить важное для медицины решение, и именно она имеет больше шансов на успех.

Ранее непринятие этого решения было связано с непониманием, что закон касается не рекреационного каннабиса и свободного обращения наркотика, а именно использования его в медицинских целях.

Теперь же благодаря широкому освещению этой проблемы в медиа подавляющее большинство украинцев понимает важность этого решения, хотя некоторые законодатели все еще пытаются прибегать к политическим спекуляциям о "будущих наркокартелях".

Между первым и вторым чтением депутаты проработали 850 поправок, предлагавшихся внести в закон. Большинство из них рассмотрели 20 декабря, а уже 21 числа можно ожидать голосования за него в целом.

Как будут контролировать выращивание каннабиса

Верховная рада плодотворно работала над законопроектом между первым и вторым чтением, усилив регуляционные меры.

"Каждое зерно (конопля – 24 Канал), которое будет попадать в землю и превращаться в лекарства, будет четко контролируемым. Будет создан электронный реестр, а на каждом растении будет штрихкод, с помощью которого можно будет понять (его назначение – 24 Канал)", – рассказала депутат.

Также рецепты на лекарства с содержанием каннабиса будут строго регулируемыми: их будут выписывать исключительно в электронном виде, а выращивание растений будет происходить в теплицах под круглосуточным видеонаблюдением, к которому будет иметь доступ Национальная полиция.

Как принятие закона повлияет на жизнь пациентов

Сегодня около 6 миллионов украинцев и украинок страдают различными болезнями, облегчить боль от которых способен каннабис. Тысячи из них, выехавших за границу, уже имеют возможность его получать, ведь это лекарство легализовано в около 60 странах всего мира.

Из-за отсутствия в Украине соответствующего законодательства, многие страдающие болью вынуждены искать каннабис на черном рынке, который не всегда соответствует стандартам качества. Поэтому в случае, если законопроект будет принят, больные смогут получать лечение, в котором нуждаются, не прибегая к противоправным действиям.

"Прямо сейчас, в эту секунду и эту минуту многие страдают из-за отсутствия такого лекарства (в Украине – 24 Канал). Часть из них уехала за границу, в том числе Софийка – девочка с эпилепсией, которая была символом этого закона еще до войны. Сейчас она со своей мамой живет в Польше и совершенно спокойно употребляют медицинский каннабис по рецепту врача", – рассказала Бобровская.

Среди других болезней, способных облегчить медицинский каннабис, также есть и посттравматический синдром (ПТСР). Он не единственная панацея, но его использование существенно помогает в преодолении психологических травм, как утверждают западные ученые. Также медицинский каннабис может помочь тем военным, которые страдают от боли, в том числе и раненым защитникам, которые вынуждены жить с ампутированными конечностями.

Над чем еще работает Верховная рада