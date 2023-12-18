Что известно о системе еКровь

Система еКровь будет состоять из различных функциональных модулей и реестров, которые позволят собрать и систематизировать подробную информацию о донорстве, проведении медицинских обследований, планировании и мониторинге.

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Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифровизации Мария Карчевич отметила, что система еКровь будет способствовать обеспечению безопасности и качества донорской крови и ее компонентов, что является важной частью евроинтеграционных обязательств Украины. Система еКровь позволит оперативно получать правдивую информацию о запасах и потребностях крови на национальном и региональном уровнях.

Система еКровь будет взаимодействовать с электронной системой здравоохранения. В рамках еКровь будут созданы несколько публичных реестров, разработанных на платформе Дия.Engine.

Польза донорства крови

Донорство крови, безусловно, полезно. Во-первых, потому, что она спасает жизнь: пол-литра крови могут спасти до трех человек. В больницах каждый день нужна донорская кровь: во время операций, при лечении травм и хронических заболеваний у пациентов всех возрастов. А во время войны в крови постоянно нуждаются в раненых военных и гражданских.

Во-вторых, донорство способствует здоровому образу жизни. Это единственный, но самый важный оздоровительный эффект от крови.

При сдаче крови нельзя ничем заразиться. Каждый раз при взятии крови используют новое стерильное одноразовое оборудование, поэтому риск заражения передающейся с кровью инфекцией отсутствует.