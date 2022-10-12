Какие визиты можно отсрочить

С такой просьбой к горожанам обратилась директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург. Но медицинские учреждения в городе продолжают работать вместе с кабинетами неотложной медицинской помощи.

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Так что большая просьба к киевлянам: отсрочьте плановый визит к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. Не надо лишний раз подвергаться опасности. Относительно экстренных случаев – всю необходимую помощь каждый киевлянин получит вовремя и в полном объеме,

– отметила Валентина Гинзбург.

По ее словам, в случае объявления воздушной тревоги медицинский персонал амбулаторных заведений, а также находящиеся в здании пациенты должны перейти в укрытие. Любые неэкстренные медицинские манипуляции прекращаются. А экстренная медицинская помощь в Киеве продолжает работать в обычном режиме.

Как получить помощь

Гинзбург добавила, что были случаи, когда прямо во время воздушных тревог мамы приводили детей на массаж, на плановый осмотр к педиатру, а пожилые люди шли к врачам измерять давление.

"Обычно я всегда обращаюсь к людям с рекомендацией приходить к медикам, не ожидая обострения состояния здоровья. Но сегодня очень прошу по возможности связываться с врачом дистанционно", – подчеркнула директор.

Кроме этого, киевляне могут круглосуточно получить медицинский совет по номеру (044) 235-01-01.