Возрастающая угроза резистентности к антибиотикам побуждает ученых искать альтернативные варианты. Исследователи обнаружили новый противогрибковый препарат под названием соланимицин.

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Новое противогрибковое вещество

Патогенная бактерия Dickeya solani впервые была обнаружена 15 лет назад. На картофеле она видна как мягкая и мокрая гниль. В предыдущей работе исследователи обнаружили, что Dickeya solani производит антибиотик, очень активный против многих грибковых патогенов растений.

Эти предварительные открытия вместе с анализом генома бактерии свидетельствовали о том, что бактерия может синтезировать дополнительные антибиотики. Микробиологи обнаружили, что когда они заглушили гены, ответственные за производство ооцидина, бактерия продолжала обладать противогрибковой активностью. Это наблюдение привело к идентификации соланимицина и генных кластеров, ответственных за белки, образующие это соединение.

Исследователи обнаружили, что бактерия экономно использует соединение, производя его в ответ на плотность клеток. Среда с кислым рН, как у картофеля, также активирует кластер гена соланимицина.

Как можно применять соланимицин

Вещество эффективно против широкого спектра грибков, которые опасны для сельскохозяйственных культур. Но, что более важно, оно действует против грибка Candida albicans, живущего в организме человека и при определенных обстоятельствах может стать причиной инфекции. Поможет ли это средство против молочницы, говорить пока рано. Требуются дальнейшие исследования.