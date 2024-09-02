Лимфатические сосуды похожи на вены, которые собирают и переносят кровь по телу. Но вместо крови по этим сосудам течет прозрачная водянистая жидкость – лимфа.

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Лимфа вытекает из клеток и содержит:

питательные вещества;

лимфоциты;

поврежденные клетки;

раковые клетки;

бактерии и вирусы.

Лимфатические узлы – небольшие структуры бобообразной формы, которые содержат иммунные клетки и работают как фильтры. Они атакуют и уничтожают вредные клетки, которые переносятся лимфатической жидкостью.

По всему телу расположены сотни лимфатических узлов. Наиболее известные места их скопления – подмышки, шея и пах.

Почему увеличиваются лимфоузлы

Увеличение лимфатических узлов – естественная реакция организма на болезнь. Так иммунная система пытается уничтожить вирусы или бактерии. Медицинское название увеличенных лимфатических узлов – лимфаденопатия.

Чаще всего опухает только одна область узлов, находящаяся близко к месту инфекции. Если у вас ангина, то скорее всего увеличатся лимфатические узлы на шее.

Примеры инфекций, которые могут вызвать воспаление лимфоузлов:

синусит;

гингивит (воспаление десен);

тонзиллит;

инфекции уха;

кожные инфекции.

Состояние, когда отекает несколько областей лимфатических узлов, называется генерализованной лимфаденопатией. Оно указывает на серьезные системные заболевания, например:

аутоиммунные нарушения (волчанка или ревматоидный артрит);

токсоплазмоз;

мононуклеоз;

корь;

рак (лейкемия, болезнь Ходжкина, неходжкинская лимфома).

Лимфоузлы могут увеличиваться при принятии противосудорожных лекарств, например, фенитоина.

Симптомы увеличения лимфоузлов

Внезапное и болезненное воспаление лимфатических узлов, как правило, говорит об инфекции. А медленный и безболезненный отек может быть вызван опухолью.

Симптомы лимфаденопатии:

боль в лимфатических узлах;

увеличенный размер лимфатических узлов;

высокая температура;

потеря веса;

потливость по ночам;

усталость.

Обычно болезненность проходит через несколько дней без лечения. Лимфатический узел постепенно возвращается к своему нормальному размеру в течение нескольких недель. Но если этого не произошло, это повод обратиться к врачу.