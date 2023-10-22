Грудные имплантаты, на этот момент, являются одним из самых популярных методов для увеличения размера груди. Они обычно состоят из двух основных компонентов: наружной оболочки и наполнителя.

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Увеличение груди

Управление контроля качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило только два типа наполнителей для использования в грудных имплантатах: солевой раствор и силиконовый гель. Оболочка имплантата обычно производится из силикона и может быть гладкой или иметь текстурированную поверхность.

Врачи считают, что основное отличие между этими наполнителями связано с их эстетическими характеристиками: силиконовые имплантаты, как считается, более естественно выглядят и на ощупь похожи на натуральную ткань. Однако, несмотря на различия внешнего вида, риски и осложнения, связанные с установлением грудных имплантатов, в целом считаются схожими обоим типам наполнителей.

Осложнения после имплантации

Среди типичных осложнений после применения грудных имплантатов можно отметить:

Боль в груди.

Риск развития инфекции.

Нарушение чувствительности сосков или области груди.

Капсулярная контрактура, которая является сокращением окружающего имплантата соединительной ткани.

Разрыв имплантата и потенциальное выделение наполнителя.

За последние несколько лет были зафиксированы данные об осложнениях, известные как "болезнь грудных имплантатов." Это состояние наблюдается у женщин и сопровождается различными симптомами, такими как проблемы с памятью и концентрацией (туманом в голове), повышенной утомляемостью, болями в мышцах и суставах, потерей волос, колебаниями массы тела, а также тревожностью и депрессией. .

Что интересно, это состояние может возникнуть независимо от типа грудных имплантатов и срока, истекшего с момента установки. Эти побочные эффекты возникали как после маммопластики, так и через несколько лет после проведения операции. Интересно и то, что у некоторых женщин состояние улучшалось после удаления имплантатов.

Несмотря на схожесть симптомов у пациенток, "болезнь грудных имплантатов" в настоящее время не считается самостоятельным диагнозом и не включена в Международную классификацию болезней (МКБ).

Выводы

При увеличении груди с применением силиконовых имплантатов, как и в любой другой хирургической процедуре, существует определенный риск возникновения осложнений. Если у вас возникли какие-либо симптомы или обеспокоенность после операции, важно обратиться за консультацией к маммологу, онкологу или хирургу, проводившему процедуру.

Только квалифицированный медицинский специалист сможет правильно оценить ваше состояние и при необходимости провести соответствующие обследования. Попытки поставить самостоятельный диагноз, основанный на информации из интернета или советах, полученных из форумов и социальных сетей, могут привести к недостоверным результатам и увеличению тревожности.