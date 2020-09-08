Физическая активность действительно может помочь организму лучше справляться со стрессом и защитит организм от его последствий. Результаты нового исследования показали, какое упражнение оказывает наилучший эффект.

Каким образом физическая активность снижает стресс

Ученые провели исследования на мышах и обнаружили, что упражнения действительно укрепляют устойчивость мозга к стрессу. Кроме того, они помогают животным справляться со стрессом, повышая выработку нейропептида галанина, который влияет на уровень стресса, потребление пищи, познание и настроение.

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Используя это открытие, исследователи смогли генетически изменить уровень галанина и заметили, что это снизило их реакцию на стресс.

Авторы исследования объясняют, что это помогает определить биологические механизмы того, как упражнения влияют на стресс.

Что следует обязательно выполнять

Поэтому исследователи сформировали совет для людей, которые хотят получить эти преимущества: регулярно выполняйте аэробные упражнения.

Прекрасно подойдут ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание. Именно они, согласно экспериментам, увеличивали выработку галанина в мозге.

Впрочем важно выполнять их систематически и длительно.

Если не заниматься спортом, а затем совершить забег непосредственно перед стрессовым событием — не принесет столько пользы, как регулярный бег на короткие дистанции в течение нескольких дней в неделю на протяжении месяцев.