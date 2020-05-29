В Испании разгорелся скандал вокруг домов престарелых. Там от коронавируса в общем умерли более 19 тысяч пенсионеров. И все из-за ненадлежащих условий ухода за ними и пренебрежения персоналом правилами безопасности.

Ужасные условия в домах для престарелых

Такое большое количество умерших в домах престарелых является самым большим показателем во всей Европе. Более того, солдаты, которые проводят дезинфекцию домов престарелых, нашли там брошенными на произвол судьбы пенсионеров, некоторые из них уже были мертвы. Говорится в сюжете 24 канала.

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"Я сейчас очень зла и не знаю, смогу ли я что-то сказать руководителям дома, но я продолжаю задавать вопросы: как вы можете спокойно спать, зарабатывая деньги на крови? Я этого не понимаю. Теперь очередь нашей матери. Но дома престарелых переполнены, и они будут продолжать работать несмотря ни на что", – пояснила дочь жительницы дома престарелых Эстер Нараво.

Лишь в одном из домов для престарелых в Мадриде во время пандемии умерло 42 человека. Причина – равнодушие руководства и персонала, а также сомнительные решения во время карантина. В частности главный врач учреждения запрещал персоналу носить маски и не спешил изолировать больных стариков от здоровых.

В учреждении не хватает персонала, врачи меняются каждые 2 – 3 недели. Условия труда настолько плохие, что они просто сдавались и уходили. В доме, рассчитанном на 160 жителей – врач есть только утром. Ночью – только одна медсестра. Старики умирали здесь, брошенные в одиночестве,

– отметил родственник жительницы дома престарелых Андрес Кампос.

Ужасы начались еще до карантинного кризиса, рассказывает бывшая работница дома для пожилых людей. Здание никто не обслуживал, туалеты и лифты, которые ломались, никто не ремонтировал неделями. Персонал, который заботился о пациентах, сократили. Сейчас же вопиюще нарушены все возможные протоколы.

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"Конечно, это ненормально, когда тело находится в комнате в течение нескольких часов. Согласно протоколу, когда человек умирает, и врач подтверждает смерть, его немедленно транспортируют в морг. Но в этом случае эти люди были там много часов, тела были оставлены там в кроватях", – вспомнила бывшая работница дома престарелых Мария Мендоза.

Реакция правоохранителей

В бизнес-ассоциации, которая представляет бизнес-интересы домов престарелых, говорят, что систему "несправедливо" раскритиковали.

"95% людей, умерших в Испании от коронавируса – старше 65 лет. Средняя продолжительность жизни в Испании – 83 года. А средний возраст людей, проживающих в домах ухода – 85 лет. Получается у нас живут самые уязвимые люди", – сказал представитель бизнес-ассоциации домов престарелых Иисус Куберо.

Прокуратура Испании начала расследование по факту непредоставления помощи пожилым людям. Заодно в стране пересмотрят систему ухода за пенсионерами в домах престарелых.