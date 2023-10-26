В развитых странах взрослые проводят много времени в сидячем положении, в среднем от 9 до 10 часов в день. Это сидячее время в основном связано с работой, но даже дома многие любят посидеть перед компьютером или телевизором. Проблема состоит в том, что такой малоподвижный образ жизни связан с повышенным риском преждевременной смерти.

Также на тему Как улучшить память: практические советы

Новое исследование сидячего образа жизни

Ученые из Норвегии, во главе с Якобом Тарпом попытались выяснить, может ли физическая активность повлиять на связь между временем, проведенным в сидячем положении, и риском смерти. Для этого они объединили данные участников из четырех разных групп, оборудованных активными трекерами. Их целью было определить, какой уровень физической активности и сколько времени, проведенного в сидячем положении, может повлиять на риск преждевременной смерти.

Всего было 11 989 участников, возраст которых превышал 50 лет, за ними наблюдали не менее двух лет. Анализ показал, что из всех участников исследования, 5943 человека проводили в сидячем положении менее 10,5 часов в день, тогда как 6042 человека проводили более 10,5 часов в день в сидячем положении.

Как уменьшить последствия сидящего образа жизни

В течение пяти лет скончались 6,7% (805 человек) участников исследования. Из них 357 человек (6%) проводили менее 10,5 часов в сидячем положении ежедневно, тогда как 448 человек (также 6%) проводили более 10,5 часов в сидячем положении.

В целом сидячий образ жизни более 12 часов в день был связан с повышенным риском смерти на 38% по сравнению с сидящими по восемь часов. Однако этот риск смерти уменьшался с увеличением времени, потраченного на умеренную и энергичную физическую активность. Дополнительные 10 минут в день были связаны с уменьшением риска смерти на 15% у сидевших менее 10,5 часов и на 35% среди тех, кто проводил более 10,5 часов в сидячем положении ежедневно.