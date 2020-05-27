Секс-терапевт из США Эмили Джамея установила 4 фактора, от которых зависит уровень удовлетворения сексуальной жизнью.

Это такие личные качества человека: чувственность, любознательность, воображение, а также тип привязанности в отношениях, пишет Sexual and Relationship Therapy.

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При этом чувственность, любознательность и умение фантазировать не связаны с сексом прямо и могут быть развиты вне спальни.

Как проходило исследование

В исследовании участвовали 195 добровольцев. В анкетах им нужно было ответить на вопрос вроде: "Когда вы ходите пешком, осознаете, как движется ваше тело?", "Насколько вас вдохновляют и восхищают мечты?", "Ищете ли вы новые ощущения намеренно?".



Сексуальная жизнь можно улучшить без помощи других / Фото unsplash

Результаты исследования

Люди, которые прислушались к своим физическим ощущениям, открыты к новому и часто мечтают о чем-то приятном, в целом были больше удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем другие участники. Однако было одно условие – если они были в здоровых отношениях и чувствовали надежную связь с партнером.

Иметь заботливого партнера, который поддерживает – важное значение. Как оказалось, мы можем развить чувственность, любознательность и воображение вне сексуального контекста, чтобы и в сексе испытывать больше удовольствия. Это означает, что есть шаги, которые люди могут сделать независимо от того, есть ли у них сексуальный партнер,

– отметила сексолог.

Начать можно с самых простых вещей: выпить чашку ароматного кофе (и осознать это ощущение), записаться на интересный онлайн-курс или отыскать креативный подход к решению привычных задач.