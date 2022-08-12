Встречаются чаще всего на приусадебных участках, огородах, под камнями, в норах полевых мышей, щелях. Иногда пауки заползают в дома.

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Почему черные вдовы кусают

Укусить может только самка. Самец черной вдовы значительно меньше, Он не опасен для человека, поскольку производит лишь небольшое количество яда и хелицеры самца маловаты для того, чтобы проколоть кожу человека.

Каракурт обычно никогда не нападает первым, укус может произойти, если вы его, например, зацепили или наступили. Часто это происходит, когда обуваешь обувь, предварительно не проверив ее. Чаще всего укус приходится на нижние и верхние конечности, туловище.

Симптомы укуса черной вдовы

на месте укуса крошечные следы прокола;

покраснение на месте укуса;

боль в месте укуса;

мышечные спазмы;

боль в животе;

тошнота, рвота;

потоотделение;

беспокойство, страх смерти;

одышка.

Как помочь при укусе черной вдовы

Прежде всего, нужно сохранять спокойствие и ограничить двигательную активность, по возможности обездвижить конечность. Нужно освободить место укуса от любого сжатия (одежду, обувь, украшения и т.п.) и обработать антисептиком. Пострадавшему нужна немедленная госпитализация и обильное питье.

Как избежать укуса черной вдовы