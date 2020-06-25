В Украине продлили разрешение на использование незарегистрированных препаратов для лечения COVID-19 до 1 января 2021 года. Прежде всего, речь идет о случаях, когда лишь новый препарат может спасти жизнь пациента. Кроме того, сроки клинических испытаний препаратов для лечения коронавируса существенно сократили.

19 июня Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3636 за основу и в целом. За документ проголосовали 311 нардепов. 25 июня президент Владимир Зеленский подписал этот закон в связи с ростом заболеваемости, сообщает 24 канал.

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Решение продлевает до 1 января 2021 года срок действия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта №539-IХ.

Какова суть закона? Закон №539-IХ позволил лечить больных коронавирусом незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальным органом США, стран – членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Прежде всего, речь идет о случаях, когда только новый препарат может спасти жизнь пациента.

Также этот документ разрешил использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, незазначенным в инструкции по медицинскому применению при условии наличия доказанной эффективности при лечении COVID-19.

Важно: препараты смогут применять только с согласия пациента или его близких родственников.

Сроки клинических испытаний сократили

Закон существенно сократил сроки проведения предусмотренных законодательством процедур для проведения клинических испытаний и регистрации лекарств.

Но данный документ действовал только до 1 июля 2020 года. Теперь же он будет действовать до 1 января 2021 года.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.