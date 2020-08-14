Украинцы продолжают давать взятки врачам: результаты опроса
Большинство украинцев несмотря на то, что считают, что врачам доплачивать не нужно, продолжают это делать.
Более 35% опрошенных украинцев заявили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или медицинскую процедуру. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
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В то же время 39% не обращались за такими услугами, 23% – не доплачивали, а 3% – не ответили на вопрос.
Считают ли украинцы, что медикам стоит доплачивать
- По данным опроса, 70% граждан убеждены, что врачам не нужно доплачивать, чтобы в будущем получить качественную помощь.
- Вместе с тем, 19% считают, что доплачивать стоит, а еще 11% не смогли ответить.
Какие данные использовали исследователи?Опрос проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
В исследовании принимали участие 2 022 респондента по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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