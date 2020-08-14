Большинство украинцев несмотря на то, что считают, что врачам доплачивать не нужно, продолжают это делать.

Более 35% опрошенных украинцев заявили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или медицинскую процедуру. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

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В то же время 39% не обращались за такими услугами, 23% – не доплачивали, а 3% – не ответили на вопрос.

Считают ли украинцы, что медикам стоит доплачивать

По данным опроса, 70% граждан убеждены, что врачам не нужно доплачивать, чтобы в будущем получить качественную помощь.

Вместе с тем, 19% считают, что доплачивать стоит, а еще 11% не смогли ответить.

При этом на Западе и на юге страны 77% респондентов не видят потребности в дополнительной оплате. Больше всего тех, кто все же склонен думать, что врачам стоит дополнительно доплачивать, – на востоке страны (27%).