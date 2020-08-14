Більшість українців пропри те, що вважають, що лікарям доплачувати не потрібно, продовжують це робити.

Понад 35% опитаних українців заявили, що за останні 12 місяців їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи медичну процедуру. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

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Водночас 39% не зверталися за такими послугами, 23% – не доплачували, а 3% – не відповіли на запитання.

Чи вважають українці, що медикам варто доплачувати

За даними опитування, 70% громадян переконані, що лікарям не потрібно доплачувати, щоб у майбутньому отримати якісну допомогу.

щоб у майбутньому отримати якісну допомогу. Разом з тим, 19% вважають, що доплачувати варто, а ще 11% не змогли відповісти.

При цьому на Заході та на Півдні країни 77% респондентів не бачать потреби в додатковій оплаті. Найбільше тих, хто все ж схильний думати, що лікарям варто додатково доплачувати, — на сході країни (27%).