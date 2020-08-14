Українці продовжують давати хабарі лікарям: результати опитування
Більшість українців пропри те, що вважають, що лікарям доплачувати не потрібно, продовжують це робити.
Понад 35% опитаних українців заявили, що за останні 12 місяців їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи медичну процедуру. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
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Водночас 39% не зверталися за такими послугами, 23% – не доплачували, а 3% – не відповіли на запитання.
Чи вважають українці, що медикам варто доплачувати
- За даними опитування, 70% громадян переконані, що лікарям не потрібно доплачувати, щоб у майбутньому отримати якісну допомогу.
- Разом з тим, 19% вважають, що доплачувати варто, а ще 11% не змогли відповісти.
Які дані використали дослідники?Опитування проведене Центром Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
В досліджені брали участь 2022 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.
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