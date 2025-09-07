Как избавиться от укачивания в авто: назвали доступный способ
- Исследование Юго-Западного университета Китая показало, что веселая и спокойная музыка эффективно снижает симптомы укачивания в транспорте.
- Эксперимент с симулятором вождения показал, что веселая музыка уменьшает укачивание на 57,3%, спокойная на 56,7%, а грустная только на 40%.
Музыка может стать простым и безопасным способом избавиться от укачивания во время путешествий. В то же время не все музыкальные композиции одинаково эффективны в этом.
Какая музыка поможет от укачивания?
Исследование, проведенное учеными из Юго-Западного университета Китая, показало, что прослушивание музыки положительно влияет на симптомы кинетоза (укачивание в транспорте), сообщает 24 Канал.
Лучший эффект дает веселая и спокойная музыка, тогда как грустная только ухудшает ощущения.
Что известно об исследовании?
Участников эксперимента поместили в специальный симулятор вождения, что вызвал у них легкие симптомы тошноты. Затем добровольцам включали различные жанры музыки, параллельно отслеживая активность мозга с помощью электроэнцефалографии.
Результаты оказались показательными:
- веселая музыка уменьшала симптомы в среднем на 57,3%;
- спокойная музыка – на 56,7%;
- страстная музыка – на 48,3%;
- грустная музыка – лишь на 40%, что даже хуже, чем просто отдых (43,3%).
Заметьте. Исследователи объяснили, что спокойная "мягкая" музыка помогает расслабиться и уменьшает напряжение, которое провоцирует тошноту. Веселая же активирует систему вознаграждения мозга и отвлекает от неприятных ощущений. Зато грустная музыка усиливает негативные эмоции, поэтому ухудшает состояние.
Засуха способна серьезно испортить впечатление от путешествий, а лекарства, которые применяют для его лечения, часто вызывают сонливость. Музыка же является безопасным, доступным и персонализированным методом помощи,
– отметил руководитель исследования доктор Цицун Юэ.
Он добавил, что подобный подход может быть полезным не только во время поездок в наземном транспорте, но и в самолетах или на морских путешествиях.
Ученые отметили, что предварительные результаты действительно обнадеживающие, и нужны дополнительные исследования с большим количеством участников, чтобы подтвердить эффективность метода.
Что еще нужно о пользе музыки?
- Музыка помогает выполнять монотонную работу. Будь то проверка электронной почты, или заполнение таблицы, музыка повышает скорость выполнения этих задач.
- К слову, практика саундхилинг способствует расслаблению и снятию стресса, поскольку звук способен резонировать с клетками организма и влиять на различные физиологические процессы, такие как частота сердечных сокращений, дыхания и активность мозга.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.