Музыка может стать простым и безопасным способом избавиться от укачивания во время путешествий. В то же время не все музыкальные композиции одинаково эффективны в этом.

Какая музыка поможет от укачивания?

Исследование, проведенное учеными из Юго-Западного университета Китая, показало, что прослушивание музыки положительно влияет на симптомы кинетоза (укачивание в транспорте), сообщает 24 Канал.

Лучший эффект дает веселая и спокойная музыка, тогда как грустная только ухудшает ощущения.

Что известно об исследовании?

Участников эксперимента поместили в специальный симулятор вождения, что вызвал у них легкие симптомы тошноты. Затем добровольцам включали различные жанры музыки, параллельно отслеживая активность мозга с помощью электроэнцефалографии.

Результаты оказались показательными:

веселая музыка уменьшала симптомы в среднем на 57,3%;

спокойная музыка – на 56,7%;

страстная музыка – на 48,3%;

грустная музыка – лишь на 40%, что даже хуже, чем просто отдых (43,3%).

Заметьте. Исследователи объяснили, что спокойная "мягкая" музыка помогает расслабиться и уменьшает напряжение, которое провоцирует тошноту. Веселая же активирует систему вознаграждения мозга и отвлекает от неприятных ощущений. Зато грустная музыка усиливает негативные эмоции, поэтому ухудшает состояние.

Засуха способна серьезно испортить впечатление от путешествий, а лекарства, которые применяют для его лечения, часто вызывают сонливость. Музыка же является безопасным, доступным и персонализированным методом помощи,

– отметил руководитель исследования доктор Цицун Юэ.

Он добавил, что подобный подход может быть полезным не только во время поездок в наземном транспорте, но и в самолетах или на морских путешествиях.

Ученые отметили, что предварительные результаты действительно обнадеживающие, и нужны дополнительные исследования с большим количеством участников, чтобы подтвердить эффективность метода.

Что еще нужно о пользе музыки?