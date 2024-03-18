В Центре отмечают, что это первый в этом году случай эхинококкоза – редкого паразитарного заболевания.

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Справка. Попадая в организм человека, эти гельминты, которые относятся к ленточным червям, поражают печень, легкие и другие органы.

Какие жалобы имел человек

Львовянин попал в больницу с жалобами на дискомфорт и боль в правом подреберье, пожелтение кожных покровов и склер, также он чувствовал общую слабость.

Больного госпитализировали в хирургическое отделение. Результаты УЗИ указали на наличие большой кисты в правой части печени. Медики решили провести неотложную операцию.

Когда после операции ткань органа отправили на лабораторное исследование, врачи обнаружили – эхинококкоз печени.

Эхинококкоз – что это? Эхинококкоз – паразитарное заболевание людей и животных, которое вызывают ленточные черви. Это тяжелый хронический гельминтоз, при котором в печени, легких и других органах образуются кисты.

Как передается заболевание

Паразит может попасть в организм человека от зараженных животных. Чаще всего переносчиками эхинококка являются собаки, а заражение вероятно из-за несоблюдения правил личной гигиены.

Также инфицирование возможно при потреблении немытых овощей и ягод, а также через воду, загрязненную выделениями животных, содержащих яйца гельминта.

Первые проявления заболевания могут появиться через 2 – 4 месяца, но иногда – через 5 – 15 лет после заражения. И все это время гельминты размножаются в организме, захватывая все новые и новые его органы,

– говорится в сообщении Центра.

Как выявить и лечить эхинококкоз

Среди симптомов эхинококкоза – боль в правом подреберье, увеличение размеров живота, желтуха, а при легочной локализации – боль в грудной клетке, кашель, нередко с кровью, и лихорадка.

Методом лечения эхинококкоза является операционное вмешательство, во время которого из печени или легкого удаляется паразитарная киста. Иногда удалять приходится и части пораженной печени или легких. При этом пораженные ткани восстанавливаются.