Исследования провели под руководством ученых из Американского онкологического общества. Результаты также показывают, что в дополнение к возрасту и стажу курения клиницистам следует учитывать избыток жира в организме, семейную историю любого рака и несколько других факторов, которые могут помочь пациентам определить, могут ли они извлечь пользу из усиленного скрининга рака или профилактики.

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Новое исследование рака

Для этого исследования ученые проанализировали два исследования, чтобы определить факторы риска, связанные с риском рака в течение пяти лет. Авторы изучили данные 429 991 участника в Соединенных Штатах, ранее не болевших раком, и наблюдавших за ними в течение пяти лет.

Результаты показали, что в течение этого периода у участников было диагностировано 15226 инвазивных видов рака. Скорректированный по многим параметрам относительный риск любого рака был самым высоким для курящих.

У кого самый высокий риск рака

У мужчин потребление алкоголя, семейная история рака, потребление красного мяса и отсутствие физической активности также связаны с риском.

У женщин индекс массы тела (ИМТ), диабет 2 типа, гистерэктомия, паритет, семейный анамнез рака, гипертония, перевязка труб и отсутствие физической активности связано с риском рака.

Абсолютный пятилетний риск был высоким у всех лиц старше 50 лет и среди некоторых лиц младше 50 лет курящих или бросивших курить менее 30 лет назад. Также высок риск рака у всех людей с ИМТ более 25 или семейная история рака первой степени.