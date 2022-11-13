Новое исследование влияния света

К таким выводам пришли ученые из Мичиганского университета в ходе экспериментов с травяными мышами. Они, как и люди, бодрствуют днем и спят ночью. Это позволяет намного точнее сравнивать этих животных и людей по сравнению с обычными лабораторными мышами, не ведущими дневной образ жизни.

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Профессор Лили Ян и ее команда исследователей изучали травяных мышей, чтобы понять, как свет модулирует функции мозга и поведение.

В течение месяца две группы грызунов держали в разных условиях. Первые жили под тусклым светом – 50 люкс, как в комнате. Остальные – за 1000 люкс, как в супермаркете. Такая модель имитировала сезонные изменения освещения зимой и летом.

Это не большая разница между тусклым и ярким освещением. Но в поведении и в мозгу мы обнаружили значительные отличия,

– сказала доктор Ян.

Нехватка света отрицательно влияет на мозг

Затем мыши должны были пройти лабиринт. Первая группа справилась с задачей похуже. У грызунов почти на треть снизились связки нейронов в гиппокампе мозга – он отвечает за память. Также у них было худшее настроение и когнитивные функции.

Поэтому ученые заключили, что людям зимой нужно больше времени проводить во дворе – хоть пол часа. Уличное освещение даже в пасмурный день достаточно яркое. А в безоблачный – примерно 10 000 люкс.