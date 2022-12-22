Вероятность снижения слуха увеличивается с возрастом: около двух третей старше 75 лет слышат хуже, чем раньше. Слабый слух называют среди факторов риска деменции, на которые можно воздействовать. Ученые указывают, что эта проблема может вызвать около 8% случаев деменции.

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Связь слуха с деменцией

Профилактика ухудшения слуха – перспективный способ профилактики этого заболевания. Однако существуют разные формы этого нарушения. Авторы нового исследования указывают, что важно знать, какие из них действительно связаны с деменцией. Дело в том, что возрастное нарушение слуха может быть обусловлено не только его притуплением, но и ослаблением способности понимать речь в шумном окружении.

Последняя проблема развивается в связи с нарушением обработки звуковых сигналов в головном мозге. Такие "сбои" обычная аудиометрия, используемая в основном для исследований связи деменции с нарушением слуха, определить неспособна: диагностировать это нарушение может только специальный тест.

Новое исследование болезни Альцгеймера

Ученые из Оксфордского и Гамбургского университетов провели обширное исследование. Они проанализировали данные о 82 тысячах участников британского Биобанка. Те были старше 60 лет, наблюдение продолжалось около 11 лет. Каждый из них прошел тест по различению слов в шумном окружении, приближенном к условиям реальной жизни.

Ученые обнаружили, что у людей с пониженной способностью различать звуки риск деменции был выше на 61%, а со слабой – на 91% по сравнению с риском у людей, которые слышали хорошо.