Как следует из предыдущих исследований, COVID-19 связан с повышенным риском проблем, связанных с образованием тромбов, включая инфаркт и инсульт. Но новое исследование показало, что риск остается выше до 49 недель.

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Согласно результатам исследования, риск тромбоза глубоких вен был почти вдвое выше у людей с COVID-19 по сравнению с теми, кто не болел.

Новое исследование риска образования тромбов после коронавируса

В исследовании использовались данные, собранные анонимно от 48 миллионов человек – почти каждого взрослого в Англии и Уэльсе – в Национальной системе здравоохранения Великобритании с января 2020 года до дня, когда вакцины против COVID-19 стали доступны в декабре.

Полученные данные подкрепляют мнение, что для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы прием известных профилактических препаратов и управление факторами риска сейчас даже важнее, чем это было до пандемии.

Исследование рассматривало результаты 1,4 миллиона диагнозов COVID-19, которые, по словам исследователей, привели к примерно 10 500 дополнительным случаям проблем, связанных с тромбами.

Коронавирус повышает риск образования тромбов.

Исследователи обнаружили, что в первую неделю после установления диагноза COVID-19 риск образования артериального тромба, который может вызвать сердечный приступ или ишемический инсульт из-за блокирования кровотока к сердцу или мозгу, был почти в 22 раза выше, чем у людей без COVID-19. На второй неделе этот риск резко снизился до уровня менее чем в четыре раза.

Между 27 и 49 неделями риск образования артериальных тромбов повышается примерно на 30%. Но повышение риска сохраняется в течение длительного времени для тромбов в венах, включающих тромбоз глубоких вен и эмболию легочной артерии, когда тромб движется к легкому.