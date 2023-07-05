Кандидат химических наук Глеб Репич отметил, что сейчас невозможно предусмотреть масштаб трагедии на ЗАЭС, однако нужно быть готовыми к разным вариантам развития событий. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Обязательно нужно взять

Россия готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Украинцы и мир убедились в цинизме и беспощадности оккупантов после подрыва Каховской ГЭС.

Обратите внимание! Если все-таки россияне спровоцируют аварию на ЗАЭС, прежде всего, нужно слушать и выполнять распоряжения власти и ГСЧС.

В случае катастрофы с выбросом радиации ближайшие города и села окажутся под угрозой эвакуации. Из-за того, что там выпадут радиоактивные осадки и уровень радиации на местности будет выше допустимого для проживания людей. Украинцы должны иметь тревожный чемодан, чтобы быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.

Важно! Что положить в тревожный чемоданчик: свои документы (и их копии);

маску для лица или респиратора;

аптечку и недельный запас лекарства (если имеете хронические заболевания);

влажные салфетки;

одежда и обувь;

еду и воду.

Кроме стандартного набора обязательно нужно взять комплект одежды для эвакуации, максимально закрывающий кожу и волосы. К примеру, можно приобрести малярный комбинезон. Кроме того, важно иметь при себе средства защиты органов дыхания, подойдет противогаз, промышленный респиратор или маска FFP 3.

Таким образом, вы сможете защитить кожу, волосы и органы дыхания от попадания радионуклидов. Это спасет от радиации,

– сказал кандидат химических наук.



Что взять в тревожный чемодан / Инфографика Минздрава

Какой вид загрязнения радиацией самый опасный

При эвакуации важно замотать тревожный чемодан полиэтиленовой лентой или скотчем. Ведь на безопасной территории дозиметрист будет измерять ваш уровень радиации и при превышении допустимого уровня вещи будут выбрасывать, а людей будут отправлять в пункт дезактивации.

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Существуют два вида загрязнение радиацией:

внешнее;

внутреннее.

Внешнее загрязнение – это попадание радиоактивного материала на кожу или одежду, откуда она может отпасть или стереться. Внутреннее загрязнение – это непреднамеренное попадание радиоактивного материала внутрь тела путем проглатывания, вдыхания или через поврежденную кожу. В организме радиоактивный материал переносится в разные участки, где продолжает излучать радиацию. Внутреннее загрязнение устранить тяжелее.

"Намного опаснее второй вид облучения, ведь в таком случае мы заглатываем или вдыхаем радионуклиды. От внешнего облучения можно убежать, а вот от внутреннего, к сожалению, нет", – добавил Репич.

Как действовать в случае крушения на ЗАЭС