Кандидат химических наук Глеб Репич отметил, что сейчас невозможно предусмотреть масштаб трагедии на ЗАЭС, однако нужно быть готовыми к разным вариантам развития событий. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Обязательно нужно взять
Россия готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Украинцы и мир убедились в цинизме и беспощадности оккупантов после подрыва Каховской ГЭС.
В случае катастрофы с выбросом радиации ближайшие города и села окажутся под угрозой эвакуации. Из-за того, что там выпадут радиоактивные осадки и уровень радиации на местности будет выше допустимого для проживания людей. Украинцы должны иметь тревожный чемодан, чтобы быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.
Кроме стандартного набора обязательно нужно взять комплект одежды для эвакуации, максимально закрывающий кожу и волосы. К примеру, можно приобрести малярный комбинезон. Кроме того, важно иметь при себе средства защиты органов дыхания, подойдет противогаз, промышленный респиратор или маска FFP 3.
Таким образом, вы сможете защитить кожу, волосы и органы дыхания от попадания радионуклидов. Это спасет от радиации,
– сказал кандидат химических наук.
Что взять в тревожный чемодан / Инфографика Минздрава
Какой вид загрязнения радиацией самый опасный
При эвакуации важно замотать тревожный чемодан полиэтиленовой лентой или скотчем. Ведь на безопасной территории дозиметрист будет измерять ваш уровень радиации и при превышении допустимого уровня вещи будут выбрасывать, а людей будут отправлять в пункт дезактивации.
Существуют два вида загрязнение радиацией:
- внешнее;
- внутреннее.
Внешнее загрязнение– это попадание радиоактивного материала на кожу или одежду, откуда она может отпасть или стереться.
Внутреннее загрязнение– это непреднамеренное попадание радиоактивного материала внутрь тела путем проглатывания, вдыхания или через поврежденную кожу. В организме радиоактивный материал переносится в разные участки, где продолжает излучать радиацию. Внутреннее загрязнение устранить тяжелее.
"Намного опаснее второй вид облучения, ведь в таком случае мы заглатываем или вдыхаем радионуклиды. От внешнего облучения можно убежать, а вот от внутреннего, к сожалению, нет", – добавил Репич.
Как действовать в случае крушения на ЗАЭС
- В случае официальных сообщений о радиационной аварии людям необходимо оставаться в помещении. Если тревожное заявление застало на улице, нужно срочно войти в помещение. Далее необходимо следовать инструкциям от представителей власти.
- Министерство здравоохранения отмечает, что бесконтрольное прием калия йодида может быть опасным для здоровья и жизнь. Принимать таблетки просто так, ради профилактики – нельзя.
- Для того чтобы предотвратить накопление радиоактивного йода в щитовидной железе, проводится профилактика, включая употребление больших доз йодида калия. При употреблении йодида калия щитовидная железа не накапливает радиоактивный йод.
- Не нужно принимать йодид калия при аварии на ЗАЭС. Все реакторы Запорожской АЭС были остановлены в сентябре 2022 года, поэтому ядерная реакция отсутствует, а выброс радиоактивного йода невозможен.