Такой человек не считает себя травмированным, так же не чувствуют его травмированности те, кто находится в контакте с этим человеком, об этом 24 Каналу рассказала практический психолог и психотерапевт Волянская Людмила.

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Признак травмы свидетеля

Однако из-за сильного эмоционального погружения в ситуацию, у свидетеля ужасных обстоятельств возникают определенные ощущения и эмоции:

страх (это могло случиться со мной или с моими близкими);

облегчение (хорошо, что это случилось не со мной);

чувство вины (я ничем не смог помочь);

беспомощность (я чувствую бессилие из-за того, что не смог ничем помочь);

злость (почему такое вообще происходит в современном мире);

стыд (кто-то страдает, а со мной все в порядке).

Волянская Людмила "Все эти эмоции остаются в сознании, человек раз за разом прокручивает события, ищет ответы на вопросы и не находит их."

Травма свидетеля – это вторичная травма, которая имеет свои признаки, доказывающие то, что человек все же был травмирован.

ситуация всплывает в памяти регулярно и события раз за разом проживаются сильнее. Возникает тревога, которая разрушает психику изнутри.

когда человек попадает в обстоятельства, что даже очень отдаленно напоминают травматическое событие, будь то звук взрыва, выстрел, похожие движения, шумы, запахи, все это вызывает ужас и тревожность. Появляются фобические симптомы – нежелание ездить автомобилем, лифтом, находиться в толпе людей или же оставаться наедине.

возникает эмпатийная заторможенность. В ситуации, когда кто-то нуждается в поддержке и сопереживании, человеку с травмой свидетеля становится трудно это сделать. Человек не стал не чувствительным и жестким, но и из-за травматического опыта произошла блокировка эмоций. Эмоции становятся критерием ощущения боли, и психика блокирует их чтобы защититься.

Как себе помочь

Для того чтобы пережить трагедию, человек, получивший травму свидетеля может начать с самопомощи.

Нужно дать свободу для проявления собственных эмоций, осознавая, что они являются нормальными и уместными, не корить себя за них. Травматическая ситуация может быть настолько внезапной, что можно даже не успеть испугаться, а первые тревожные симптомы появляются через несколько недель или месяцев. Организовать свою привычную рутину – домашние дела, работу, но не до состояния переутомления. Устроить себе информационную разгрузку. Не смотреть ленту новостей, не искать видеозаписи, где показывают события, которые похожи на ту, что пережил человек. Говорить с людьми, которые готовы слушать без осуждений и критики. Не превращать жизнь в зал ожидания. Каждый день принимать решения и ставить новые небольшие цели, это позволит поддерживать интерес к жизни.

Какие последствия может иметь травма свидетеля

Последствия от травмы свидетеля могут быть довольно индивидуальными, но есть большой риск того, что рано или поздно они превращаются в посттравматическое стрессовое расстройство. Сначала, человек теряет возможность нормально спать и есть, далее возникают кратковременные депрессивные эпизоды, что могут стать началом глубокой депрессии.

Волянская Людмила "Те, кто отмежевывается от своей травмы, не помогает себе самостоятельно, пренебрегает обращением к психотерапевту, сталкивается с паническими атаками, расстройствами адаптации и даже суицидальными мыслями. Если в течение нескольких недель, человек не может прийти в норму, отсутствует внимание к себе и своим делам, постоянно преследуют навязчивые мысли – это признак, что нужно обратиться за помощью к специалисту."

Как реагировать на экстремальные события

К сожалению, никто не застрахован от того, чтобы оказаться в экстремальной, трагической ситуации. Как мы будем действовать в таком случае, предсказать трудно, но руководствуясь определенными правилами, можно не только уберечь себя от непоправимого, но и помочь другим людям.

Какой бы ни была ситуация, следует как можно скорее обезопасить себя. Не нужно физически вмешиваться, если вы понимаете, что риск для собственной жизни слишком высок. Когда существует угроза жизни людей, вы можете вызвать все экстренные службы, предоставив им базовую информацию о происшествии и где оно происходит.

Если вы хотите предоставить доказательства ситуации правоохранительным органам, зафиксируйте увиденное на видео или фото, впоследствии вы можете их удалить. Оказывайте помощь тем, кто в ней нуждается, если есть понимание, что нет угрозы собственной жизни.

Пострадавшие от экстремальной ситуации люди хотят быть услышанными. Так же в этом нуждаются и те, кто стал свидетелем страшных событий. Есть необходимость в выражении своих эмоций, и каждый выбирает свой путь. Кто-то выкладывает фотографии в соцсети и пишет посты, призывая наказать виновных. Кто-то обсуждает событие с близкими, ища понимания и поддержки. Это способ проявить то, что находится глубоко внутри и не дает спокойно жить.

Проявление эмоций имеет терапевтический эффект, когда реакцией на них является безоценочность и отсутствие критики. Важно быть эмоционально присутствующими, сопереживать, принимать чувства, без агрессии и предубеждения.

Волянская Людмила "Надеяться на поддержку в социальных сетях не стоит. Публикация фото и видео, вызванные этим дискуссии, комментарии, что оставляют люди, не думая о чувствах травмированного человека, приводит к ретравматизации – повторного проживания события, что не только не ускоряет восстановление, но и только глубже погружает человека в проживание травмы."

Обстоятельства, обозначенные, как травматические, не способствуют тому, что человек выражает свои эмоции конструктивно, часто – это хаос мыслей, переживаний, невозможность назвать их. Все это является абсолютно нормальным. Предоставить своим чувствам право быть, не пытаться перекрыть их употреблением алкоголя или психоактивных веществ. Нельзя также игнорировать свои эмоции, если дать себе возможность проживать, постепенно их интенсивность будет уменьшаться.

Влияние соцсетей на травму свидетеля

Поскольку сегодня каждый является пользователем социальных сетей, обезопасить себя или детей от контента насильственного характера, трагедий войны или любых других экстремальных событий – невозможно. Потребление подобного контента категорически негативно влияет на непрямых свидетелей обстоятельств, будь то взрослые или дети.

Психика человека уязвима к насилию, поэтому подобное приводит к повышению уровня тревожности, агрессии. Менее очевидным является то, что зрители подобных видео теряют доверие к миру, и составляют о нем негативное представление. В дальнейшем человек может начать имитировать или реализовывать насильственное поведение для самоутверждения, а после – испытывать страх и погружаться в депрессию. Систематический просмотр подобных видео может привести к снижению уровня эмпатии и невозможности сопереживать тем, кто пережил травматический опыт.

Защитить детей от опасного контента для психики не простая задача для родителей, ведь не все и не всегда можно проконтролировать. С детьми нужно общаться о сложных вещах достаточно простыми, понятными для них словами. Рассказать о войне, насилии и том, что сохранение собственной жизни и здоровья является самым главным.

Волянская Людмила "Вы можете установить фильтры и ограничения на гаджетах ваших детей, в случае, когда вы не уверены в том, что просматривает ребенок. Выстраивайте с ребенком доверительные отношения, не ругайте за то, что он увидел то, что не стоило, лучше поговорите с ним об этом."

Критическое мышление – то, что родители способны развить в ребенке на примере собственного опыта и тщательно обсуждая события окружающего мира. Обращайте внимание на то, что нравится ребенку, что захватывает внимание, вызывает восторг. Если это связано с экстремальными событиями или насилием, начинайте с открытого диалога, но имейте в виду, что никогда не стыдно обратиться к специалисту, психотерапевту, ведь от этого может зависеть жизнь и здоровье вашего ребенка.